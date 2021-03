¿Cómo solicitar la visa para viajar a Estados Unidos?

ZACATECAS.- Muchas personas tienen el deseo de viajar a Estados Unidos, ya sea para conocer o para visitar a algún familiar; sin embargo, pocos saben qué se requiere para tramitar una visa que permita el ingreso a ese país.

Realizar ese trámite no es muy complicado, solo hace falta buscar la información en sitios certificados, tales como las páginas de las embajadas, en la Secretaría del Zacatecano Migrante (Sezami) o incluso en la de Relaciones Exteriores (SRE).

Cinco pasos para solicitar la visa

De acuerdo con la página oficial de la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México, sólo se necesitan cinco pasos para tramitar la visa.

1.-Llenar la forma DS-160

La solicitud DS-160 es un formulario gratuito al que se ingresa por internet y no requiere ningún intermediario para su llenado. Se imprimirá una sola hoja de confirmación, con un código de barras que dará acceso a la información contenida en la DS-160, puedes consultar más información en esta liga: Solicitud Inteligente DS-160

La solicitud se llena en el siguiente link Nonimmigrant Visa – Instructions Page

2.- Agendar cita

El siguiente paso es agendar una cita y pagar la solicitud, Hay dos maneras para este paso: llamar a un operador del Centro de Llamadas o hacerlo vía internet en la página Official U.S. Department of State Visa Appointment Service

Para sacar cita en esta liga deberá tener a la mano el número de confirmación del formato DS-160; revisar si es elegible para el tramite sin entrevista o si tendrá que ir a un centro de atención CAS o a la Embajada o Consulado.

Luego de generar la cita, tendrá que seleccionar la oficina DHL para recoger la visa en caso de que la aprueben; por último tendrá que pagar la cuota de solicitud.

Los costos de las visas de turista están entre los 160 dólares (alrededor de tres mil 200 pesos), sin embargo, este pago no garantiza que le aprueben el documento,

3.- Acudir a la cita

El siguiente paso es acudir al CAS para sacar las huellas digitales y la fotografía. El Consulado pide que se llegué 15 minutos antes de la hora citada.

4.- Ir a la entrevista

Después tendrá que ir a la entrevista donde deberá presentar los documentos que le pidan y contestar honestamente a lo que le pregunta, ya que cualquier anomalía que detecten puede ocasionar que le nieguen la visa.

5.-Recoger la visa

Si después de realizar todos estos trámites le aprueban su solicitud de visa, tendrá que ir a recogerla a la oficina de DHL que seleccionó en el paso tres.

Visas hasta 2022

Debido a la pandemia por Covid-19, los Consulados en México están cerrados para tramitar la visa de turista; las citas que están proporcionando son para el 2022.

El titular de la Sezami, Pedro Valdez, señaló que desconocen cuando volverán a abrir los Consulados de EU en Guadalajara, México y Monterrey.

“Por ese motivo es que en la Secretaría estamos brindando el servicio para renovación de visa, donde hay un poco más de accesibilidad al calendario,” detalló.

Por el momento, la Sezami está apoyando a las personas que requieran renovar su visa, Pedro Valdéz destacó que este trámite es gratuito.