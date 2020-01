Cobrará el IMSS a los afiliados al Insabi

ZACATECAS.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) delegación Zacatecas no atenderá a las personas afiliadas al extinto Seguro Popular (ahora Instituto de Salud para el Bienestar, Insabi), y aunque no se puede negar la atención del servicio, en caso de que se necesite tendrá un costo.

Manuel Cavazos Melo delegado del IMSS en Zacatecas aseguró que el costo de las atenciones médicas están plasmadas en la entrada de la sala de Urgencias y van desde los 83 pesos a los 42 mil 864 pesos.

“No puedo atender gente que no esta dada de alta, el sistema no me lo permite, salvo que sea un caso de emergencia en el que la gente con pleno conocimiento entra a las instalaciones y firman los papeles de capital constitutivo donde especifica que van a pagar por el servicio”, dijo Carvazos Melo.