Castigará Tránsito a oficiales “mordelones”

Elementos de la dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad (DPSV), del Estado de Zacatecas, se aprovechan de los conductores de camiones pesados y tráileres para multar o detenerlos, muchas veces sin una razón.

Para acabar con estos problemas y generar mayor confianza hacía la corporación, se creó el servicio Pesos y Dimensiones, informó Oswaldo Caldera Murillo, titular de la DPSV.

Refirió que existe mucho descontrol entre las unidades y los propios choferes, ya que transitan por zonas y en horarios no permitidos para ellos, por el tamaño del vehículo, especialmente en la zona industrial de Guadalupe.

Sin embargo, se enfrentan continuamente a que los elementos de la corporación infraccionan, retienen las licencias de manejo o los propios vehículos, muchas de las ocasiones sin ser necesario, dijo Oswaldo.

“A lo hora de querer saber quién había infraccionado y hecho algo que no debió, se echaban la bolita, no sabíamos quién había sido”, dijo, y no había manera ni de sancionar ni de mejorar.

Con el servicio Pesos y Dimensiones, se evitarán que se haga mal uso de la autoridad y las quejas contra los conductores de estos vehículos disminuirán.

“Habrá dos unidades que trabajarán cuatro elementos, 24 horas por 24, dos personas en un turno y las otras en el otro”, serán las únicas personas con la facultad de guiar, sancionar, multar o aclarar un tema relacionado, explicó Caldera Murillo.

Reconoció que muchas de las veces no se viola el reglamento de tránsito por decisión sino que, se pierden, se les hizo tarde, pero siempre hay explicaciones muchas veces no se atienden.

Para quienes se pierden o transitan por donde no deben, dijo el director que en lugar de ser mal tratados o generar una ventaja de su error, se les guiará escoltará hacía la salida.