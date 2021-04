Candidatas a la gubernatura de Zacatecas interpondrán queja contra David Monreal

ZACATECAS.- Las candidatas a la gubernatura de Zacatecas, Claudia Anaya Mota, Lupita Medina Padilla y Ana María Romo Fonseca, dijeron que interpondrán una queja ante instancias electorales por violencia política de género contra David Monreal Ávila.

Además, exigieron a las autoridades electorales, IEEZ, INE y TRIJEZ, hagan valer las leyes en Zacatecas y aplique sanciones.

Lo anterior, por el video en el que se ve a David Monreal tocar los glúteos de Rocío Moreno Sánchez, candidata a la presidencia municipal de Juchipila, mientras participaban en un mitin.

“Por menos que eso a Ulises Mejía se le retiró candidatura”

Claudia Anaya Mota, candidata por la coalición Va por Zacatecas dijo, ”es inadmisible que en un evento político, en un evento de campaña el candidato a gobernador por Morena haya toqueteado, manoseando, a su compañera candidata de Juchipila”.

Añadió “vamos a presentar una queja ante el órgano electoral por violencia política de género. Por menos que eso a Ulises Mejía se le retiró una candidatura a una diputación local en el estado de Zacatecas”.

Anaya Mota también resaltó que las instituciones electorales, IEEZ e INE, deben de fijar una postura al respecto y si se acredita un delito debe de sancionarse.

“Si los Monreal están acostumbrados a la impunidad en Zacatecas no nos podemos acostumbrar a la impunidad, a cada acción debe de haber una sanción si esa acción es indebida, si esa acción está fuera del marco legal, y creemos que aquí se acredita esa violencia política de género”.

No podemos tener un gobernante misógino

Lupita Medina Padilla, candidata por el Partido Encuentro Solidario (PES) dijo que ante los hechos no se puede tener a un gobernante misógino.

Resaltó que “lo que acontece en estos momentos es indignante, es una situación ofensiva a nivel no sólo local, sino a nivel nacional”.

Explicó que en la contienda política se están promoviendo los valores, la reconstrucción del tejido social y la participación ciudadana, por lo que es inadmisible “que venga alguien a denigrar u ofender de tal manera a una mujer, a una candidata”.

Medina Padilla comentó “no hay ni un solo calificativo que nos permita definir la clase de persona que es David Monreal”.

“Si es un hombre que no respeta a una mujer, yo no sé si respeta a su familia y eso me parece grave, me parece lamentable” añadió.

Hizo un llamado a todos los sectores de mujeres, “a que todas juntas alcemos la voz porque este tipo de actos no pueden continuar, debemos poner un hasta aquí a la violencia hacia la mujer”.

Lo anterior, comentó, porque esos actos también generan violencia al interior de los hogares, donde se están viviendo situaciones de vulnerabilidad en todo el territorio estatal.

“De verdad con respeto lo digo, no basta con una disculpa pública de parte del candidato. No podemos tener un gobernante misógino, no podemos tener un gobernante que ofende y humilla a la integridad de las mujeres. Si eso lo vimos en público en alguien que se atrevió a subir a redes sociales un pequeño fragmento de una parte que ofende y humilla una mujer, qué no hará al minuto a minuto en su campaña”.

La candidata del PES también pidió a la afectada que se atreva a hablar con la verdad, que no se deje amedrentar, que sea valiente y no permita más actos de violencia.

Que se cumplan las leyes

Ana María Romo Fonseca candidata por Movimiento Ciudadano (MC) dijo que no se puede permitir la violencia de género a las mujeres. Por lo que hizo un llamado a las autoridades electorales para que hagan respetar las leyes.

Explicó que en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en su fracción quinta, dice de la violencia sexual; “es cualquier acto que degrada o daña al cuerpo y o a la sexualidad de la víctima y que por lo tanto atenta contra su libertad, su dignidad e integridad física”.

La candidata del MC también refirió que en el video se ve “un abuso de poder que implica la supremacía masculina sobre la mujer, denigra y que no podemos concebir y seguir permitiendo que se nos vea como un objeto”.

Romo Fonseca cuestionó la conducta de David Monreal, quien al momento ha negado los actos indicando que el video fue manipulado.