Niega David Monreal haber acosado a la candidata en Zacatecas

ZACATECAS.- El candidato de Morena a la gubernatura de Zacatecas, David Monreal, negó haber acosado a Rocío Moreno Sánchez, candidata a la presidencia municipal de Juchipila, durante un mitin de campaña.

Tras la publicación del video donde se ve al cómo el candidato toca los glúteos de la candidata Rocío Moreno, David Monreal sostiene que las imágenes difundidas en redes sociales son “mentira”.

Indicó durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva que dichas imágenes están sacadas de contexto.

En este sentido, aseguró que lo que se ve en el audiovisual es “un roce involuntario”. Por lo que reiteró que es una mentira fruto de una “guerra sucia” con motivo de la elección del 6 de junio.

“Es mentira, no sucedió tal cosa, sacan de contexto, en todo caso fue un roce involuntario, no sucedió, no hay nada. Por eso quise hablar, porque es mentira, una mentira dicha muchas veces daña mucho. He sido objeto de ataques, en las campañas se utiliza la guerra sucia”