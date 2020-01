Canacozac entrega premios de Ilumina tu Navidad

ZACATECAS.- La Cámara Nacional de Comercio Servicio y Turismo de Zacatecas (Canacozac) entregó los premios de su tradicional tómbola Ilumina tu Navidad, en la que el primer lugar recibió un automóvil último modelo.

El ganador del auto Nissan March 2020 fue José Ángel Solís; además, Yola A. se llevó una motoneta y Amalia Martínez una cuatrimoto.

“Estoy muy contento, la verdad no me la cría cuando me enteré porque me hablaron a mi celular para decirme que me había ganado un auto y pensé que era una broma, como suelen hacerse”, explicó José Ángel Solís.