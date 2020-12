Basifican a 760 trabajadores del estado

ZACATECAS.- El gobernador Alejandro Tello otorgó su basificación laboral a más de 760 servidores públicos.

“Ustedes reciben esta seguridad laboral no porque sean mis amigos, no porque militen en algún partido, no porque me deben o les deba algún favor, es porque, con base en su trabajo, en su esfuerzo, en su compromiso, lo merecen”, externó el mandatario estatal.