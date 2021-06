Azrael, ídolo en la lucha libre zacatecana y donante voluntario de sangre

ZACATECAS.- Azrael es un luchador profesional que además de convertirse en un ídolo en la lucha libre zacatecana, se ha convertido en un ejemplo para muchas personas al ser un donante voluntario de sangre.

Todo empezó por casualidad, se convirtió en donante por primera vez cuando un familiar suyo ocupaba plaquetas de sangre, sin imaginar que se convertiría en uno de los promotores a nivel estatal de esta noble acción.

En aquella ocasión, el personal del Banco de Sangre de Zacatecas, le refirió que su sangre estaba en buenas condiciones, y que tenia justo lo que se necesitaba para ser donante de sangre, situación que reflexionó.

Siguiendo el ejemplo de uno de sus ídolos de la lucha libre, Fray Tormenta, a quien conoció hace varios años, y quien incursionó en el mundo de pancracio para obtener dinero y construir un orfanato, Azrael decidió convertirse en donador voluntario.

En este sentido, su trabajo de donador ha sido reconocido por las autoridades de la Secretaría de Salud de Zacatecas. Y se le han otorgado varios reconocimientos en el Día Mundial de la Donación de Sangre.

Al no obtener ingresos como luchador, pues es una carrera difícil, hace más de un año abrió un negocio, una lonchería llamada La Esquina Ruda.

En ésta tenía la promoción de ofrecer un desayuno completo a toda aquella persona que presentará su comprobante de haber donado sangre de manera altruista.

“Esta labor de donador me ha dado grandes satisfacciones. En una ocasión se me acerco un adolescente al terminar una función de lucha, y me enseña su brazo y me dice, ‘mira te enseño mi brazo, me he convertido en donador gracias a ti. Te sigo en redes sociales y admiro tu trabajo’, eso me motivó pues al menos en una persona hice la diferencia”, menciona Azrael.