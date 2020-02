Avizoran alcaldes panorama positivo durante el año

Para los alcaldes de Jerez, Zacatecas, Fresnillo, Tlaltenango, Sombrerete y Calera, el panorama económico del 2020 es menos complicado de lo que imaginaban al cierre del 2019, ya que, si bien tendrán afectaciones por algunos recortes presupuestales, estos no serán tan drásticos como habían previsto.

Aun así, aseguraron que mantendrán acciones de austeridad como reducción en los gastos de operación, nómina y contención de la deuda.

Jerez, sin problemas de adeudos

Para el alcalde de Jerez, Antonio Aceves Sánchez, la disciplina financiera es fundamental a fin mantener finanzas sanas, por lo que aseguró que desde que inició enero comenzó a hacer un guardadito para cerrar sin problemas el año, como ocurrió en 2019, pues no fue necesario solicitar adelanto de participaciones.

Explicó que para el ayuntamiento lo más caro es mantener su nómina de 700 trabajadores, por lo que además de reducir los salarios, optimizará el trabajo que realiza el personal.

Respecto al presupuesto de la Feria de la Primavera, dijo que redujo el recurso a 10 millones de pesos.

En cuanto a gastos de operación, Aceves Sánchez destacó que tiene un despacho propio de gasolina, con el que mantiene el control, pues mensualmente se ahorran 100 mil pesos, tan solo en combustible.

El alcalde de Jerez explicó que uno de los temas en los que sí tendrá afectaciones el municipio es en cuanto a obra pública, pues no hay recursos para atender las carreteras, de las cuales, el 70% se encuentra en mal estado.

Aseguró que en dos años de gestión, Jerez es de los pocos municipios que no ha solicitado adelanto de participaciones, lo que habla de un buen manejo de las finanzas.

Una de las ventajas que destacó, es que al tener el nombramiento de Pueblo Mágico el municipio obtiene ingresos por turismo, por lo que ya preparan la Jerezada para el 28 de febrero, el Festival de la Tambora y el de la Tostada, ya que son eventos que le inyectan una buena derrama económica al municipio.

Zacatecas, reducción de gastos

Ulises Mejía Haro presidente municipal de Zacatecas aseguró que pese a las circunstancias económicas y políticas ve un panorama positivo.

Explicó que entre las acciones que realizará destaca el combate a la corrupción y a la impunidad, así como el rescate a los grupos vulnerables, lo que va en congruencia con las políticas impulsadas por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

Aseguró que con esto, se sentarán las bases de una auténtica transformación del país y del municipio.

“No vamos a hacer inventos ni a cambiar el rumbo de la administración, sino al contrario, vamos a fortalecer lo que ya hemos trazado, que vienen siendo servicios públicos de calidad”, explicó.

El alcalde aseguró que en lo que va de su mandato ha mantenido finanzas sanas, sin deudas a instituciones como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) o al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Explicó que si bien solicitó un adelanto de participaciones de 20 millones de pesos para cerrar 2019, el recurso fue exclusivamente para obra pública.

Mejía Haro reconoció que al inicio de su administración heredó del anterior gobierno una deuda de 150 millones de pesos, la cual data desde 2014, misma que ha pagado de manera puntual, lo que le ha permitido reducirla a 94 millones de pesos.

El alcalde aclaró que el Ayuntamiento de Zacatecas no tuvo recortes presupuestales y por el contrario aumentaron sus participaciones federales.

Aseguró que en términos generales todo el estado se ha beneficiado con el aumento de participaciones por parte del Gobierno Federal, por lo que no se sacrificó el recurso de los ayuntamientos.

Medidas de austeridad

Respecto a las medidas de austeridad que implementará en este 2020, Mejía Haro informó que mantendrá la plantilla de mil 600 trabajadores, pero evitará los gastos innecesarios y será congruente con el discurso de no robar, no traicionar y no mentir al pueblo.

El presidente municipal aseguró que con el presupuesto de este año ampliará servicios básicos como la red eléctrica, agua potable, drenaje, alcantarillado y pavimentación, e invertirá en la recolección de basura, ya que es uno de los principales problemas del municipio.

Fresnillo, estabilidad financiera

Saúl Monreal Ávila, alcalde de Fresnillo aseguró que “pese a las dificultades” que ciertamente ha enfrentado, las finanzas del mineral ya se estabilizaron.

No obstante, debido a que los alcaldes de las administraciones pasadas no realizaron el pago de cuotas de sus trabajadores al IMSS, actualmente enfrenta un adeudo por este concepto.

Ante este tipo de problemas, aseguró que desde que inició su administración implementó algunas medidas de austeridad como la reducción en el gasto de nómina y algunos ajustes en gastos de viáticos, medidas que seguirán el resto del trienio.

Tlaltenango, finanzas sanas

A poco más de un año de terminar su administración, el alcalde de Tlaltenango, Miguel Ángel Varela Pinedo descartó un panorama difícil en materia de inversión, ya que solamente hará ajustes de presupuesto en algunas áreas.

“No hay algo severo que lamentar este año, la verdad es que estamos sanos financieramente”, aseguró.

Explicó que aprovechará al máximo la bolsa de 300 millones de pesos presupuestados para el programa 2×1, mediante el cual presentará proyectos para la construcción de domos en escuelas, entrega de calentadores solares, viviendas, así como construcción de salones de usos múltiples.

“Se mantendrá el ritmo, no a la misma velocidad, pero seguirá habiendo obras importantes porque no nos han afectado severamente los recortes o la falta de recursos extraordinarios”, informó.

Varela Pinedo explicó que desde 2016 los funcionarios de primer nivel, integrantes del cabildo y él se redujeron el sueldo 10%, medida de austeridad que seguirá hasta que finalice su administración.

Aclaró que esto no afectará a los 380 trabajadores restantes, quienes recibirán un aumento de 3% en este año.

El presiente municipal dijo que actualmente tienen una deuda de 11.8 millones de pesos de los cuales, 5 millones corresponden al adelanto de participaciones que solicitó, de los que se abona 500 mil pesos cada mes.

Además, explicó que se deben 6.8 millones de pesos de una planta tratadora que no funciona, pero que le fueron heredados de la pasada administración.

Sombrerete, con panorama regular

Para el alcalde de Sombrerete, Alan Murillo Murillo la situación financiera del municipio pinta regular, ya que no tendrá recursos para construir obras millonarias.

Adelantó que también ve complicado que durante el año pueda recibir recursos extraordinarios de la Federación o de la administración estatal.

Entre los proyectos que más requiere, dijo, está la renovación de infraestructura hidráulica en la cabera municipal, cuyo costo rebasa los 60 millones de pesos, dinero que el Ayuntamiento no tiene y que es imposible solicitar.

Respecto a las deudas del municipio, dijo que deben 50 millones a la Secretaría de Hacienda porque nunca se pagaron los descuentos que se hacen a los trabajadores por el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

Contrario a lo otros alcaldes, Alan Murillo adelantó que ya se analiza despedir a 60 personas para disminuir la nómina a 700 trabajadores.

Además, informó que contempla aumentar 20% el predial y no construirá obra pública durante el año.

Calera, sigue adelante pese a las adversidades

Por su parte, Reynaldo Delgadillo Moreno, presidente municipal de Calera, aseguró que a pesar de las políticas públicas del Gobierno Federal para este 2020 y el nulo crecimiento de la economía, el municipio ha logrado salir adelante.

Como otros ayuntamientos, dijo que mantiene una deuda con el IMSS, por lo que se espera firmar un convenio con el instituto para disminuir el monto.

Agregó que a diferencia de otros municipios, Calera no tiene adeudos con la Comisión Federal de electricidad (CFE), a pesar de que esta ha cobrado de manera indebida el servicio, pues aumentó el gasto hasta en un millón de pesos.

Esto corresponde a la energía eléctrica utilizada para los pozos.