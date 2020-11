Aseguran que la gente ya no tiene que empeñar

ZACATECAS.- En las casas de empeño aseguran que los zacatecanos ya no dejan sus electrodomésticos porque ya lo empeñaron todo, no porque no tengan necesidad.

Durante mayo y agosto, estos establecimientos fueron los más visitados, ya que la falta de ingresos, generada por la contingencia sanitaria, los obligó a deshacerse de sus bienes.

Videojuegos, maquinaria y herramienta fue lo que más dejaron en las tiendas.

“Lo malo es que se les da muy poco en comparación con lo que cuesta; es dinero que saca de un apuro, pero ya no todos lo recuperan”, platicó un trabajador.

Y es que muchos de los usuarios ya no regresaron por sus pertenencias, por lo que pasaron a formar parte de los artículos en venta.

Recordó que en mayo la gente trató de empeñar de todo; sin embargo, no toman cualquier objeto, depende de varios factores para que se tomen.

En agosto, recordó, acudió otra oleada de clientes, pero esta vez para comprar computadoras o tabletas, ya que iniciaba el ciclo escolar.

“Sí salieron muy rápido y a muchos les quedamos mal porque ya no teníamos: con la escuela en línea fue algo muy pedido”, señaló.

Actualmente, ya no son tan visitadas porque la gente “ya no tiene que empeñar”, por lo que asumen que durante noviembre, estos establecimientos se mantendrán así.

Sin embargo, compartió que de manera natural, cada diciembre registran un pequeño aumento en los servicios.

Repunte

“Ya para Navidad otra vez vienen mucho, ya sea a cambiar algo por dinero o a comprar, porque se juntan buenas cosas”, dijo el trabajador.

Aunque con la crisis económica que azota al estado, no están seguros de que esta situación ocurra en este año.