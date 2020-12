Arriban los turistas a Zacatecas pese al Covid-19

ZACATECAS.- Pese a que Zacatecas permanece en color rojo en el semáforo de riesgo epidemiológico del Covid-19, los turistas comienzan a arribar a la entidad.

No obstante, la mayoría de los visitantes ven con buenos ojos las medidas aplicadas en los atractivos turísticos, los restaurantes y hoteles para evitar más contagios de coronavirus.

María Elena Sánchez Ruiz, turista originaria de Veracruz aseguró que en los comercios y en su hotel, así como en la calle llevan bien los protocolos sanitarios.

María Elena aseguró que durante todo el viaje han portado cubrebocas, se aplican constantemente gel antibacterial, se lavan las manos y mantienen la sana distancia.

Explicó que arribó a la capital el jueves pasado acompañada de su esposo y piensan quedarse en la ciudad cinco días más.

María Elena catalogó a la entidad como un lugar hermoso, con gente amable y destacó la limpieza en los comercios y las calles.

Por su parte, Pedro Cortés Segura, turista originario de la Ciudad de México respaldó el tema de la seguridad en los protocolos.

Aseveró que estos son constantemente recordados e inclusive, en su hotel desinfectan varias veces.

“No me dejan entrar si no uso cubrebocas a ningún establecimiento, de hecho una muchacha me indicó que era ilegal no portarlo”, comentó.