AMLO se compromete a seguir apoyando a Zacatecas

ZACATECAS.- En su visita a Zacatecas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), afirmó sentirse satisfecho en la recta final de su mandato, y se comprometió a continuar apoyando a Zacatecas.

“Me voy contento porque vamos a seguir llevando a cabo la transformación, aunque yo ya no esté, porque me voy a jubilar, el movimiento va a continuar y el país va a quedar en muy buenas manos, no se los diría si no fuese así, quien me va a sustituir, lo dije ayer y lo repito hoy, va a ser igual o mejor que el actual presidente de México”.