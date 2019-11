Alarma a dirigente de sección del SUTSEMOP el anuncio de no aumento

ZACATECAS.- Higinio Estrella, dirigente seccional del Poder Legislativo, aseguró que es “alarmante” el anuncio del gobernador, Alejandro Tello, respecto al no aumento salarial el próximo año. Sin embargo, antes de pensar en realizar movilizaciones se esperará a conocer el resultado final del presupuesto de egresos para el 2020.

El líder sindical omitió dar postura al respecto, no obstante, en caso de que el aumento salarial no se logre, buscarán los mecanismos para que el trabajador no sea vea afectado ante esta situación.

“Tendremos que esperar la aprobación del presupuesto para saber la afectación a diputados y trabajadores, ahora es complicado fijar posturas al respecto”, aseguró Higinio Estrella.

El dirigente seccional perteneciente al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios y Organismos Paraestatales (SUTSEMOP), aseguró que desde agosto se envió el pliego petitorio que contempla entre otros conceptos, el aumento salarial del 10 %, sin embargo, aseguró que están en la disposición de negociar el porcentaje.