Adán Augusto López visita el Congreso del Estado de Zacatecas | Foto: Imagen.

ZACATECAS.- El secretario de gobernación a nivel federal, Adán Augusto López, visitó el Congreso del Estado de Zacatecas para comparecer y exponer a las y los diputados los motivos de la reforma constitucional por el tema de la guardia nacional.

La visita que estaba programada a realizarse la semana anterior, dijo, se pospuso porque al encontrarse en Aguascalientes se enteraron del fallecimiento del diputado Sergio Ortega, por lo que en respeto se suspendió la visita y se reprogramó fijando comunicación para esta fecha, dándose las condiciones para comparecer.

Entre los argumentos expuestos a las y los diputados, explicó el funcionario federal que esta reforma ya ha sido aprobada por 22 estados del país, por lo que Zacatecas podría ser la número 23, para que esta fuera avalada únicamente se necesitaba la mitad más uno de aprobaciones en los estados, es decir 17 congresos locales.

Referente a la reforma, dijo, es principalmente que la Guardia Nacional realice actividades de seguridad pública en las calles hasta el año del 2028, es decir, aumentando la periodicidad que concluía en marzo del 2024, dijo que esta reforma se da ahora porque de hacerlo el próximo año sería difícil encontrar los consensos por los tiempos político electoral.

Además que dota de constitucionalidad el actuar de las fuerzas armadas en estrictito respeto de la comunidad, con informes semestrales para que se vaya definiendo un plan de acción para que se vayan reclutando policías de carácter civil que realicen acciones de seguridad en municipios y estados.

El secretario de gobernación señaló en este sentido que ya se aprobó una reforma a la ley de instituciones de créditos para que los fondos que provienen de la delincuencia puedan ser decomisados y puestos a disposición de la tesorería de la federación, ahora 28 mil millones de pesos, que serán distribuidos en 45 % para las fuerzas armadas, 35 % para los estados y el resto para los municipios del país.

Explicó que muchos estados viven situaciones complicadas con la seguridad, Zacatecas no es la excepción, “tenemos que ir unidos a ganar esta batalla contra la seguridad”.

En este sentido señaló que algunos delitos se han ido a la baja, señalando que en homicidios en la entidad se mantiene entre la posición 9 y 11 a nivel nacional y en la extorsión se mantiene arriba de la media.

“Quisimos venir y dejar constancia de que Zacatecas no está solo, Zacatecas cuenta con el apoyo decidido y comprometido del presidente de la república y de todo el gobierno federal” añadió que por eso hay un plan en materia de seguridad denominado Zacatecas II y dijo al respecto, “si se ve complicado pero creemos que ya se ve la luz al final del túnel”.

Recursos para jubilados

Durante su mensaje, Adán Augusto López también hizo referencia al tema financiero del Issstezac y el que no se les haya pagado el aguinaldo a las y los jubilados.

“Ahorita a la entrada nos encontramos con el justo reclamo de un grupo de jubilados, conozco el tema porque saquearon el fondo de pensiones y en ese desorden administrativo se llevaron hasta el aguinaldo de los jubilados”.

Explicó que ya se había comprometido a revisar con el área de Hacienda para que hubiera un apoyo extraordinario para cubrir el aguinaldo de los jubilados.

“Aquí a la vez de pedir disculpas, ratifico la total disposición y le ofrezco al gobernador que la semana próxima podamos sentarnos con el Secretario de Hacienda y tratar de generar las condiciones para que se apoye extraordinariamente y no dejemos que se junten dos aguinaldos pendientes para los jubilados”.

Gobierno de Zacatecas apoya reforma a la Guardia Nacional

El gobernador de Zacatecas, David Monreal también estuvo presente en el Pleno del Congreso del Estado, durante su mensaje señaló el respaldo que se da desde la entidad a la reforma de la Guardia Nacional, la que beneficiará en temas de seguridad pública.

“Coincido con el secretario de gobernación como portavoz en la importancia de acudir a los congresos de los 32 estados de la república para escuchar las distintas posturas ya que el diálogo democrático no es ni debe de ser de ida, debe de convertirse en un ejercicio de construcción de diálogos”.

Refirió que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador ha puesto énfasis en la pacificación del país, por lo que la reforma es una de las acciones más relevantes en la materia.

Al respecto señaló que en la entidad está en vigencia “el Plan Zacatecas II cuyos resultados han sido positivos, en esta labor debemos decirlo y reconocerlo ha sido determinante la participación de las fuerzas armadas”.

David Monreal comentó que gracias al apoyo de las fuerzas federales en la entidad se ha logrado disminuir cifras de homicidios dolosos, por ello es necesario en la entidad contar con el consenso para que entre en vigor la reforma.

“México enfrenta un momento complejo, detener la inseguridad y la violencia es, debemos decirlo sin titubear, el mayor pendiente en la mayoría de las entidades federativas, frente a un reto de esta magnitud, es necesario fortalecer el diálogo entre todas las fuerzas políticas en el país, es fundamental que todas y todos los gobernadores, quienes tenemos el más alto honor de proteger el bienestar de la sociedad, actuemos con alturas de miras y podamos mantener la unidad y la cordura en tiempos políticamente convulsos”.

Posicionamientos de los grupos políticos

Al tratarse de una comparecencia, cada uno de las fracciones partidistas al interior de la Legislatura del Estado fijaron posicionamiento respecto al tema de la reforma de la Guardia Nacional, las y los diputados afines al partido político en el gobierno federal y estatal respaldaron la reforma, mientras que los opositores la rechazaron.

En contra de la reforma se mostraron Gabriela Basurto del PRI, José Juan Mendoza del PAN y José Guadalupe Correa del PAN, quienes cuestionaron el para qué tener más presencia de las fuerzas armadas en las calles sí en entidades como Zacatecas no ha servido, señalando que con la mayor presencia de elementos de seguridad que llegan mes a mes de la Guardia Nacional y el Ejército nada ha mejorado y siguen en aumento los delitos.

Incluso se hizo referencia a la poca eficiencia que ha dado Adolfo Marín, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas, a la que también se sumó Xerardo Ramírez del PT, incluso insistiendo en pedir su renuncia.

“Pedimos perdón por nuestros errores de otros tiempos” dijo José Guadalupe Correa, diputado panista, refiriéndose a la militarización del país que se dio con el gobierno de Felipe Calderón, para señalar que con la reforma a la Guardia Nacional eso se pretende hacer, señalando que no dará resultados.

Mientras que Morena, Armando Delgadillo, señaló que esta reforma traerá beneficios en materia de seguridad, aunque también señaló que actualmente en la entidad “se respira inseguridad y miedo”.

Uno de los posicionamientos que más llamó la atención fue el de Ernesto González, diputado de Morena, quien por este día se proclamó diputado independiente para así poder fijar posicionamiento frente al Secretario de Gobierno.

“Aquí decimos que el trabajo todo lo vence y desde esta tierra colorada, le informamos al país, que Zacatecas tiene la ilusión de ver a uno de sus hijos predilectos tomar las riendas del país, asumir la presidencia de México y hacer que la marcha Zacatecas retumbe a lo largo y ancho de la patria”.

Lo anterior fue dicho por Ernesto González en alusión a Ricardo Monreal, quien quiere ser uno de los candidatos a la presidencia de la república, aspiración en la que también se ha colocado a Adán Augusto López.

Ernesto González también cuestionó el que el secretario de gobernación no haya intervenido en la filtración de audios de Ricardo Monreal por parte de Layda Sensores, gobernadora de Campeche, señalando que no cumplió con las labores de secretario de gobernación, además señaló que la Guardia Nacional únicamente acordona en los hechos delictivos, porque no detienen a nadie, refiriendo que se tiene que combatir la impunidad para tener un Zacatecas y un México en paz.

En respuesta, Adán Augusto señaló que en el intercambio que se ha dado en los últimos días entre la gobernadora y el senador Ricardo Monreal “ni el secretario de gobernación ni el presidente tienen la facultad de reconvenir”, añadió al respecto “no nos pida que intervengamos en un asunto entre particulares, aunque sean políticos”.

“Ni Zacatecas ni ningún estado del país es monopolio de nadie, aquí cabemos todos en este país” señaló también Adán Augusto ante los comentarios de Ernesto González.

Ante los comentarios de militarización que en estos tiempos no se pueden dar esos argumentos cuando se tiene un ejército moderno y ya no se vive la represión de antes, además dijo que el ejército mexicano es de paz, sin participar en una guerra desde la segunda guerra mundial.

Para finalizar, reconoció el trabajo de Ricardo Monreal en el senado para lograr los consensos en el tema de la reforma a la Guardia Nacional, de quien dijo trabajó de manera muy profesional. Además adelantó que posiblemente antes de que finalice el año regrese al Congreso del Estado con el tema de la reforma electoral.