Acuerdan orientar a migrantes zacatecanos en procesos jurisdiccionales

ZACATECAS.- El Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (TSJEZ), Arturo Nahle García, acordó con la diputada Lizbeth Márquez Álvarez la creación de un Enlace para atender y orientar a zacatecanos migrantes en el inicio de algún proceso jurisdiccional.

Entre los procedimientos se incluyen Reconocimiento de Identidad o bien, alguna corrección en el acta de nacimiento; derechos que corresponden al libre desarrollo de la personalidad.

El magistrado Nahle García explicó que el reconocimiento de identidad es un proceso que realiza ante un Juez cuando una persona se registra con cierto nombre; sin embargo, en algunos de sus documentos oficiales se le presenta con otro nombre.

Además, aseguró estar de acuerdo en que los procesos de corrección de actas de nacimiento se realicen directamente en las oficinas del Registro Civil.

Debido a que no se trata de un juicio, si no un mero trámite que se pudiera suprimir; por lo que no es necesario acudir a un juez quien deberá llamar al oficial del Registro.

De esta manera, la diputada Márquez y el magistrado acordaron valorar estos temas con las magistradas de las Salas Civiles y de lo Familiar; así como los encargos que realizarán el Enlace para la orientación de zacatecanos en el extranjero.