Aceptan en el IMSS que no tienen las camas censables suficientes para dar atención

ZACATECAS.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tiene en Zacatecas 235 camas censables, es decir, que está por debajo de la media nacional, que son 260 camas, informó el delegado del IMSS, Manuel Cavazos Melo.

El delegado aseguró que no son las camas suficientes; sin embargo, la solución no es comprar más, sino realizar un esfuerzo completo para tener más infraestructura, personal y equipo.

“La cama implica un todo, no solo es poner una cama y listo, implica infraestructura, equipo tanto técnico como humano, enfermeras, doctores”, explicó Cavazos Melo.

Dijo que no es la mejor situación, pero están trabajando a más del 100% para tener espacio para todos los usuarios conforme lo requieran.

La deficiencia más constante en la delegación es el atraso que hay en las Unidades de Medicina Familiar (UMF), reconoció el delegado, especialmente en el área de traumatología.

Informó que están trabajando a todo vapor y el mayor problema que enfrenta el IMSS no es precisamente porque no haya personal sino que, los pacientes no están en condiciones de entrar a quirófano y eso prolonga la atención.

Respecto a los medicamentos, el delegado mencionó que afortunadamente no hay carencias y si algo falta de momento, se compra para no desatender al derechohabiente.