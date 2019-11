Accidentes viales, la principal causa de muerte en Zacatecas

ZACATECAS.- Los accidentes viales son la principal causa de muerte en el estado, los cuales involucran principalmente a personas de entre 20 y 39 años de edad, informó Alfredo Méndez Guerrero, encargado del programa de Seguridad Vial y Prevención de Accidentes de la Secretaria de Salud de Zacatecas (SSZ).

Agregó en lo que va de 2019 se tienen registrados mil 480 accidentes de tránsito de los cuales en promedio 20% han causado muertes, mientras que del total, 85% ocurrieron en las vialidades municipales y el 15% restante en carreteras.

Los municipios con más problemas son Zacatecas, Guadalupe y Fresnillo, los cuales acaparan 70% de los accidentes viales.

Informó que de las muertes provocadas por accidentes 243 corresponden a acompañantes, 69 son de peatones, 64 de motociclistas, 15 de transporte pesado, 6 de ciclistas y hay algunos casos en los que no se especifica.

El funcionario precisó que se tienen identificadas tres causas principales que ocasionan accidentes: el exceso de velocidad, el consumo de alcohol y uso de celular. A esto se suma el hecho de que los conductores no usan el cinturón de seguridad.

Los accidentes ocurren en cualquier periodo del año, pero destacó que en temporadas vacacionales y durante la feria aumentan hasta 15 por ciento.

No obstante, Méndez Guerrero aseguró que del 2016 al 2019 han ido disminuyendo las muertes por accidentes viales, lo cual se debe a las acciones que se han tomado por parte de las dependencias que tienen que ver con seguridad vial.

En el caso de Secretaría de Salud, destacó, se realizan pláticas y talleres a jóvenes de secundaria y preparatoria de los 58 municipios del estado para sensibilizarlos, con el apoyo de la Cruz Roja, Secretaría de Educación y Policía de Seguridad Vial.

Además, capacitan a maestros en primeros auxilios para disminuir los accidentes y su mortalidad, así como para que puedan mantener viva a una persona accidentada mientras llegan los servicios de auxilio.

Tan sólo en el ciclo escolar 2018-2019 se capacitaron a 12 mil jóvenes en estrategias de prevención de accidentes viales.

Las acciones que realiza la Policía de Seguridad Vial sobre la aplicación de sanciones y alcoholímetros en distintas zonas de la capital, son las que han tenido más impacto para la disminución de los accidentes, aseguró.

Debido a esto, el funcionario recomendó no conducir sin el cinturón de seguridad, no hacer uso del celular mientras maneja, no conducir ebrio y manejar a una velocidad moderada, sobre todo si la vialidad esta mojada.