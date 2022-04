Acceden zacatecanos al cambio de placas en oficinas de recaudación de rentas

ZACATECAS.- Algunos zacatecanos ya han podido acceder al cambio de placas que se está realizando en oficinas de recaudación de rentas de la capital zacatecana, previa cita que se realiza a través de una plataforma web o bien en las propias oficinas de recaudación.

Uno de ellos fue Omar, quien señaló que el día lunes realizó su cita a través de la página web teniendo total accesibilidad desde el primer intento.

“Yo literal, a la primera que entré me apareció citas disponibles en mi municipio, Guadalupe, y horarios a elegir desde 8 am hasta 11 am; lo único que no me agradó tanto es que para elegir el horario solo da 30 segundos”.