Tres mentiras de la economía en Zacatecas

Se dice que en Zacatecas la economía depende de la nómina de Gobierno del Estado, la UAZ y que el gasto gubernamental dinamiza la economía; desmitifiquemos estas tres falsas aseveraciones.

La nómina gubernamental desde luego aporta flujo a la economía de Zacatecas, pero si la economía dependiera de este gasto y flujo, ¿por qué hubo pérdida de empleos de marzo a abril por la pandemia, si en la burocracia no hubo despidos? El indicador más tajante es el PIB estatal: venía bajando desde el 2016 a la fecha, reconociendo que la nómina burocrática ha tenido muy pocas bajas y el PIB estatal ha sido permanente a la baja. Aquí la primera mentira desmitificada: da flujo, no dependencia.

La nómina de la UAZ, sin dejar de reconocer este flujo de efectivo que se le inyecta a la economía, no depende del mismo, podríamos decir más bien que el flujo de recursos de la propia universidad depende de la fortaleza de la economía del estado, lo que implica que fortalecer el sector formal, fortalecería la economía universitaria y no al revés, demostrando tales circunstancias, los grandes problemas que siempre refieren tiene la universidad, solucionando estos y no así la de la economía del estado.

Se le ha escuchado al secretario de Finanzas decir que el gasto gubernamental dinamiza la economía del estado, en sí mismo el acto de inyectar recursos a proyectos cualquiera que estos sean, públicos o privados, dinamizan la economía; pero me parece muy limitada la aseveración, porque no se fijan de dónde provienen los recurso. El origen de estos son las contribuciones de los ciudadanos, de los que estamos dentro de la economía formal, y no es que la federación nos mantenga o tengamos dependencia de ella; tenemos una dependencia de otras economías formales que aportan al gasto público, entonces si el gasto gubernamental dinamiza la economía, ¿qué han esperado en estos 4 años para dinamizar la economía? ¿O es una vil mentira o su actuar es imprudente? ¿Por qué teniendo en sus manos el crecimiento de la economía del estado no lo han hecho?

Las tres aseveraciones se resumen en algo tan elemental, como darse cuenta que la generación de riqueza se hace desde lo privado y el gobierno. En sus tres órdenes sólo administran la riqueza que se genera, lo que queda muy claro es que hace falta una política pública de generación, fortalecimiento e impulso a la generación de riqueza, fortaleciendo así la aportación privada al recurso público, y puedan seguir mintiendo con esas tres ideas tan limitadas y falsas.

Tanta ciudadanía cuanto sea posible, tanto gobierno cuanto sea necesario.

*Presidente del Centro Empresarial de Zacatecas, S.P. (Coparmex)