¿Tercer informe o resumen?

Lo que debió ser el informe de lo realizado en el último año, se convirtió el resumen de lo realizado en los 3 años de administración, lo cual es preocupante y manda una señal inequívoca de que el último año fue de pocos logros, que se tienen que apoyar en los alcanzados previamente.

En materia económica, tenemos 2 años diciendo clara y puntualmente que no existe una política pública definida de impulso al desarrollo, que lo único claro en este gobierno ha sido permanentemente la política recaudatoria, enfocada en sanear unas finanzas públicas, que ayudaron a perjudicar, desde el sexenio pasado.

Es preocupante que se enfoquen sólo en tener un balance equilibrado y no se fijen en el resultado final, tener finanzas sanas nos parece bueno, pero deben reconocer que no fue por arte de magia, ni un logro de eficiencia presupuestal; las finanzas sanas es un resultado de más impuestos sobre la misma base contribuyente, es decir: pagamos más los mismos. No crearon mecanismos para fomentar la formalidad, lo que genera seguir con altísimos niveles de informalidad.

La conjugación de dar resultados en el corto, media y largo plazo, se deriva de tener un plan y estrategia de lo que se quiere lograr y si la frase del discurso de la presentación del informe es que “no se gobierna con ocurrencias”, esperemos que ya se les ocurra gobernar, porque tal parece que sólo se han dedicado a cobrar más y a administrar la nómina, que tantos dolores de cabeza les da, que no permite una ocurrencia para gobernar.

Al estado le urge una política clara de impulso al desarrollo y esto no debe concentrarse en la promoción y la generación de nuevas fuentes de empleo (que sin duda es un indicador importante), no debe ser la política principal; por el contrario, debería enfocarse a generar una reconversión económica del estado, basada en los actuales pilares de nuestra economía, impulsada con la educación, de tal suerte que en el mediano y largo plazo, dejemos nuestra alta dependencia del presupuesto federal y comencemos la senda del desarrollo sostenible en el estado.

Acudir a escuchar posicionamientos, habla de la altura de miras, sentido de estadista y demócrata del gobernador; aprovechemos que ya tiene interés en el desarrollo del estado e impulsemos de manera conjunta una política pública que desarrolle la entidad.

Tanta ciudadanía cuanto sea posible, tanto gobierno cuanto sea necesario.