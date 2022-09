[VIDEO] Un niño recibe un par de zapatos, los suyos ya estaban rotos

Foto: Captura de pantalla.

MÉXICO.- Una profesora le regaló unos zapatos a su alumno, porque un día antes, el pequeño había ido a la escuela con el calzado roto.

Ella no dudó en cambiarle la vida con el tierno gesto, que fue aplaudido y reconocido por los usuarios de la red TikTok, ya que el video se viralizó.

“Ayer, mi alumno llegó con unos zapatos muy rotos; hoy se llevó una sorpresa”, explicó en el video que ya acumula más de cinco millones de reproducciones.

regalo; después de ayudarlo para que descubra lo que había en el interior, se escucha al niño muy emocionado y gritando: ¡Ay, muchas gracias maestra!” Con su calzado en las manos se levanta de la silla para correr a abrazar a la mujer identificada como Benita Cervera.

También se observa en el video al alumno sacando el relleno que protege los zapatos para ponérselos y olvidarse de sus tenis rotos; con los que tenía que ir a estudiar todos los días. Por su parte la maestra tras ver que le quedaron bien, concluye el video con un grito de emoción, en la descripción del video agregó: “Hagamos viral el amor a los demás”.

“Jamás la va a olvidar”; “el que no vive para servir no sirve para vivir, vivo ejemplo eres un excelente ser humano”; “este video me trajo recuerdos de un profesor que me regaló unos tenis cuando vio los míos rotos en un entrenamiento de futbol”; “mi mamá es maestra, y muchas veces he visto que de su sueldo (muy bajo) le compra cositas a los alumnos que ve que necesitan algo”; son algunos de los comentarios que se leen en el video.