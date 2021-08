[VIDEO] Transmiten en televisión abierta ritual satánico por error

AUSTRALIA.- Un noticiero australiano, de la cadena de televisión ABC transmitió por error un ritual satánico; las imágenes quedaron captados y el incidente se hizo viral en redes sociales.

En el video se aprecia el momento en el que la presentadora comienza a hablar acerca de la propuesta de las autoridades para castigar el maltrato que hay en el país hacia perros y caballos policías.

Cuando mandó al reportaje, en la pantalla comenzaron a aparecer misteriosas imágenes.

Primero se veía a funcionarios, pero, poco antes de que la presentadora dejara de hablar del tema, comenzó a salir en pantalla un video en que se mostraban personas vestidas de negro.

Pese a que el video duró muy poco en pantalla, se alcanza a apreciar a la persona de negro y a dos mujeres a su lado, una tocando el piano.

En las imágenes también aparece una cruz invertida e iluminada; además, antes de que se pause el video, se escucha que el hombre dice “¡Salve, Satanás!”.

De inmediato la presentadora cambia de noticia como si esa no hubiera pasado, pero no consigue que no se haga viral.