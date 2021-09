[VIDEO] Pilotos de un avión graban su paso a través de huracán Ida

ESTADOS UNIDOS.- Unos pilotos lograron captar en video el momento en el que atravesaron el centro del huracán Ida y lo compartieron en redes sociales. Aquí te mostramos la grabación.

Este ciclón dejó muchas afectaciones, varios muertos y decenas de damnificados, en su paso por Estados Unidos.

Pero, a pesar de todo esto malo, también dejó las imágenes de cómo se veía. Un grupo de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica logró captar un video mientras pasaba por el huracán para investigar acerca de este fenómeno natura.

Cabe destacar que cuando hay huracanes, las autoridades acostumbran a enviar aviones para que detecten la magnitud del fenómeno natural, así como su posible trayectoria; por ello, esta aeronave pudo grabar cómo se veía Ida.

En la grabación se aprecia cómo el avión comienza a experimentar turbulencia mientras sobrevolaba el huracán. El video ya casi llega a las 600 mil reproducciones, en redes sociales.

OVER THE GULF OF MEXICO – Flying into the eye of Category 4 Hurricane #Ida on NOAA WP-3D Orion #NOAA43 Miss Piggy during morning mission 08.29.21. Credit: Lt. Cmdr. Doremus, NOAA Corps. Visit https://t.co/JRMe4KQZfE for NOAA event resources. #FlyNOAA pic.twitter.com/STHD6mWwgd

— NOAA Aircraft Operations Center (@NOAA_HurrHunter) August 29, 2021