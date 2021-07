[VIDEO] Mexicanas son expulsadas de una alberca en EU por poner música en español

ESTADOS UNIDOS.- Un grupo de mujeres latinas, entre ellas mexicanas, fueron expulsadas de una alberca por estar escuchando música en español; en redes se viralizó el video que muestra como un oficial les pide que se retiren.

“Me duele tanto ver la desigualdad y el racismo”, le dice con voz firme al oficial.

Los hechos ocurrieron en el Flex Fitness Center, lugar a donde llegó un oficial de la Oficina del Alguacil de Hendersonville, para sacar a las mujeres porque estaban escuchando músico en español.

Agregó que sí se irían del lugar, pero denunció la injusticia de que una de las visitantes se molestó porque no quería escuchar música mexicana.

La escena quedó captada en video y se subió a redes sociales, una de las afectadas señaló que sentía “molestia, tristeza, jamás pensé vivir algo así”.

Otra de las mujeres agregó exigió “justicia para los mexicanos, por ellos tienen que comer”, y destacó que llevarían el caso hasta la Corte, por ser una injusticia.

What happened in Hendersonville last week is unforgivable and we won’t back down until justice has been given to the families affected.

Our gente have the right to have fun without being faced with blatant racism. pic.twitter.com/nPVo9Mssz8

— Poder NC Action (@PoderNCAction) July 16, 2021