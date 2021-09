ARGENTINA.- Cinthia Fernández, precandidata a diputada nacional de Argentina, causó polémica luego de ponerse a bailar frente al Congreso de la Nación, vestida únicamente con lencería.

La precandidata por el partido Unite compartió un video en su cuenta de Instagram, donde se le ve bailando al ritmo de tango la canción “Se dice de mí”, de Tita Merello. Sin embargo, resaltó que la letra del tema se cambió para refrendar sus propuestas y para referirse a las personas que la juzgan.

Cabe destacar que la propuesta insignia de su campaña es que ningún padre incumpla con la cuota alimentaria de sus hijos.

“Se dice que soy hueca, que el puesto no me merezco y que el culo es lo que ofrezco y nada tengo pa’ decir… Tal vez si me escucharan, tanto no me criticaran, mi propuesta está muy clara, te la voy a repetir,” se escucha en la canción mientras ella baila.