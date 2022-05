Turista lanza un pastel al cuadro de La Gioconda [VIDEO]

FRANCIA.- Un acto nada común en el museo del Louvre, un hombre lanzó un pastel a uno de los cuadros más famosos y visitados del mundo, La Gioconda.

Turistas y personas que asistieron al museo del Louvre se llevaron una gran sorpresa al presenciar un incidente con un cuadro de Leonardo da Vinci, la Monna Lisa.

Al parecer un hombre se acercó a la obra de arte usando una silla de ruedas y lanzó un pastel hacía la famosa Gioconda, pintura de Leonardo da Vinci.

El personal de seguridad del museo retiró de inmediato al sujeto. Por ahora, se desconoce su identidad y las intenciones de dicho acto.

Afortunadamente el cuadro de la Monna Lisa no sufrió ningún daño, ya que se encuentra protegido por un cristal antibalas y cualquier intento de destruirla sería un fracaso.

De inmediato los internautas compartieron los videos en redes sociales, donde se puede ver a un joven cuando lo retiran del sitio mientras empuja la silla de ruedas con la que llegó.

Asimismo se ve que usa una peluca y una gorra para cubrir su identidad.

