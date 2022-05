Todo lo que necesita saber sobre las apuestas deportivas

Las apuestas deportivas se han vuelto más populares que nunca desde la legalización del juego online el 1 de octubre de 2021. La oferta en línea de bet365 con licencia está creciendo y el final aún no está a la vista.

¿Qué son las apuestas deportivas?

Las apuestas deportivas son apuestas realizadas sobre competiciones deportivas. Suena muy sencillo y en principio lo es. Las apuestas sobre partidos deportivos se las ofrece una casa de apuestas. De hecho, esta casa de apuestas hace una propuesta muy sencilla.

Tipos de apuestas deportivas

Pero, ¿a qué apuesta se puede apostar ahora? Las apuestas deportivas tienen muchas formas y tamaños, pero esencialmente para la mayoría de los deportes se pueden dividir en dos categorías:

Apuestas sobre el resultado de un partido

Apuestas sobre un evento de un partido

En el resto de este artículo explicaremos más a fondo estos conceptos a través de las apuestas de fútbol. Es, con diferencia, el deporte más popular para apostar. Veamos primero la primera categoría. Algunos ejemplos de apuestas de resultado son

Apuesta 1X2

Esta es la apuesta más sencilla que existe. Usted predice si el equipo local ganará (1), si el equipo visitante ganará (2) o si el partido terminará en empate (X)

Apuesta de doble oportunidad

Con una apuesta de doble oportunidad usted apuesta por dos de los tres resultados posibles. Apuesta a 1X, X2 o 12. Aumentas tus posibilidades de ganar, pero a cambio hay menos probabilidades. La probabilidad de que la casa de apuestas tenga que pagarle es superior al 50%.

Apuesta sin sorteo

Al igual que la apuesta de doble oportunidad, la Draw no Bet es una forma de aumentar sus posibilidades de ganar. Con una apuesta sin empate, usted apuesta por una victoria del equipo local o del equipo visitante, pero recupera su apuesta si el partido termina en empate.

Apuesta por debajo/por encima de los objetivos

En las apuestas Under/Over al número de goles usted predice si el número de goles estará por encima o por debajo de un número ofrecido por la casa de apuestas. En las apuestas por debajo/por encima, no importa qué equipo marque más goles, siempre que haya más (o menos) que el número de goles indicado.

Las apuestas por debajo/por encima siempre se fijan en medio gol. Esto se hace para evitar que una apuesta por debajo/por encima termine en empate.

Apuestas de hándicap

Con una apuesta de hándicap se pone a un equipo en ventaja virtual para aumentar las probabilidades. Cuando la diferencia de nivel entre dos equipos es tan grande que no es interesante apostar por el favorito, puedes mandarlo al campo por detrás. Si deja que el Ajax empiece con -2 contra el Go Ahead Eagles, las probabilidades son mucho más altas porque el Ajax ahora tiene que marcar tres veces para ganar su apuesta. Por otro lado, también puede dar a los equipos una ventaja virtual. Si se juega al Go Ahead Eagles +3 y éste mantiene al Ajax en un 2-0, entonces no ha ganado el partido, pero la apuesta está en el bolsillo. Al apostar en el evento del partido, usted no depende de que un equipo gane partidos en términos de apuestas ganadoras. En este sentido, las apuestas deportivas no están necesariamente vinculadas a los equipos deportivos exitosos.