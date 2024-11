Santoral hoy 27 de noviembre de 2024: ¿Qué santo conmemora hoy la iglesia católica?

En el santoral de hoy miércoles 27 de noviembre de 2024 la Iglesia Católica celebra la aparición de la Virgen de la Medalla Milagrosa.

De acuerdo con aciprensa, el 27 de noviembre de 1830, la Virgen se apareció a Santa Catalina Labouré, una humilde religiosa. La Virgen vestía de blanco y junto a ella había un globo luciente sobre el cual estaba la cruz.

Abrió sus manos y de sus dedos salieron rayos luminosos que descendieron hacia la tierra y entonces le dijo a Sor Catalina:

“Este globo que has visto es el mundo entero donde viven mis hijos. Estos rayos luminosos son las gracias y bendiciones que yo expando sobre todos aquellos que me invocan como Madre. Me siento tan contenta al poder ayudar a los hijos que me imploran protección. ¡Pero hay tantos que no me invocan jamás! Y muchos de estos rayos preciosos quedan perdidos, porque pocas veces me rezan”.