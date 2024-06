Rescatan a 28 personas de un juego mecánico en Oregon, E.U.

ESTADOS UNIDOS.- En Oregon, los servicios de emergencia rescataron a 28 personas; que quedaron atrapadas durante casi media hora en el juego mecánico “AtmosFEAR”; del histórico Oaks Amusement Park.

Esto sucedió el viernes 14 de junio, la atracción, tipo péndulo, dejó a los pasajeros colgando boca abajo a gran altura.

Un video compartido en redes sociales por un pasajero de otra atracción cercana muestra la dramática escena de los individuos suspendidos en el aire en el juego mecánico.

28 people rescued after getting stuck upside down on ‘AtmosFEAR’ ride at Oregon’s Oaks Park

