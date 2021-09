Presuntos delincuentes tratan de bajar a una mujer de su vehículo en Edomex

ESTADO DE MÉXICO.- A través de redes sociales se difundió un video en el presuntos delincuentes tratan de bajar a una mujer de su vehículo en el Estado de México.

En la publicación de las imágenes, se advierte de esto como una nueva modalidad de robo a conductores. Los hechos ocurrieron cuando sujetos en un automóvil Jetta gris 2010, quisieron detener a una mujer por un supuesto “reporte de robo de vehículo”.

La víctima conducía a la altura del Panteón Jardines del Recuerdo sobre la avenida Ceylán en Tlalnepantla. Sin embargo los presuntos delincuentes le cerraban el paso y se le emparejaban para mostrarle una computadora.

Cabe señalar que los sujetos nunca se identificaron como policías o alguna autoridad, aunque le pedían que se detuviera.

“No, oye qué te pasa. No, no me voy a parar, no me voy a parar, discúlpame”, dijo la mujer mientras conducía.