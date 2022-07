Prepara fiesta de cumpleaños para su hija, pero su madre no la lleva

ARGENTINA.- Jonathan Villán compartió que había organizado una fiesta de cumpleaños para su hija Delfina, quien cumpliría 6 años, sin embargo, su madre no la llevó.

Las preparaciones fueron tan solo de tres días, pues dado que ni la madre ni la menor viven con él, le avisaron de último momento que podría hacerlo en su casa.

“Acá estoy en el cumple numero 6 de mi hija .. no pude hacer mucho mas q esto en solo 3 días de preparación que me dijeron que podía festejarle el cumpleaños en mi casa (sic)”, escribió Jonathan.

Villán hizo todo lo posible para comprar y contratar lo necesario para el primer cumpleaños que le organizaba a su hija, comida, dulces, regalos y hasta un castillo inflable.

“Todo hermoso para mi gusto y por sólo tener tres días de preparación”.

“Me levanté temprano, anduve para todos lados. Llegó la hora, llegaron los nenes, jugaron, comieron, y todos muy feliz, menos yo… Mi corazón se destroza por dentro y no paro de llorar, solo me faltaba la invitada más importante, mi hija”, escribió.

Jonathan explicó que al contactar a la madre de la menor “de un minuto a otro me dijo que no iba a mandar a la nena. Y no hizo nada más que apagarme el celular”.