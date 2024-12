Navidad 2024: 5 consejos para tener una gran cena sin gastar mucho

Foto: Freepik.

Una de las fechas más importantes de diciembre es el día 24, donde las familias se reúnen a cenar, por lo que te compartiremos en este artículo 5 consejos para tener una gran cena de Navidad sin gastar mucho este 2024.

Esta fecha es una oportunidad para reunirse con la familia, por lo que muchas veces esto implica derrochar dinero en comida, bebidas y postres.

Y es que algunos de los platillos tradicionales para estas fechas no son nada baratos, como la pierna de cerdo en adobo, lomo de cerdo al horno, romeritos con camarón, pavo ahumado o bacalao a la vizcaína.

En la cena de navidad también suele haber bebidas como ponche, algo de café, cerveza, sidra y para el postre, los pasteles, flanes, la ensalada de manzana, entre otros.

Por lo que con estos cinco consejos conseguirás organizar una gran cena de Navidad pero ahorrando dinero:

Consejos para una cena de Navidad este 2023

1. Establece un presupuesto y haz una lista

Lo primero que debes tener en cuenta para la cena de Navidad este 2023 es establecer un presupuesto, para ello debes hacer una lista de lo que necesitas para los platillos que planeas.

Además es importante respetar la lista ya que de otra manera solo comenzarás a gasta más y no cumplirás el objetivo de ahorrar.

2. Busca las mejores ofertas

Mantente pendiente de las recomendaciones de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). Aquí en Imagen de Zacatecas, te compartimos cada semana la lista de los precios de la canasta básica.

En esta lista podrás encontrar los lugares donde venden los productos más baratos o hay ofertas de temporada que te ayudarán a ahorrar en esta fecha.

3. Organiza reuniones de “Traje”

Como familia también pueden organizarse para llevar diferentes platillos, postres y bebidas, lo que ayudará a la economía no solo de tu familia, sino de los invitados que quieran apoyar. Además con esta idea tendrán variedad en platillos y bebidas que abarcará todos los gustos.

4. Cocina tú mismo y en familia

En estas fechas nunca faltan los servicios para mandar a cocinar la comida, pues esto ahorra tiempo y limpieza en la casa, pero esto podría costar más. Por lo que te recomendamos cocinar con la familia para poder ahorrar ese dinero.

5. Aprovecha el recalentado

Si sobra algo de comida, no desaproveches la oportunidad de comer al día siguiente o hasta dos días después el recalentado, pues lo importante es no tirar la comida a la basura solo porque ya no es Navidad.