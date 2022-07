Mujer denuncia que le cobraron el doble en buffet por comer demasiado

GRAN BRETAÑA.- Una mujer británica denunció en Tiktok que en una ocasión en un buffet, al momento de pagar su cuenta le cobraron el doble por “comer demasiado”.

Estos restaurantes tipo buffet tienen la política de consumir lo que el cliente desee pagando un monto específico, sin importar la cantidad.

Sin embargo a esta usuaria de Tiktok, de nombre Poppy Paints, compartió esta anécdota como una de sus experiencias más vergonzosas relacionadas con su peso.

En en video, Poppy narró que había ido a comer a un buffet, sin embargo al pedir su cuenta notó que le estaban cobrando demás.

Al cuestionar la razón el empleado del lugar le respondió que “había comido demasiado”.

“Una vez fui a un buffet de todo lo que puedas comer y cuando llegó mi cuenta, me percaté de que me habían cobrado dos veces. Lo cuestioné y pregunté por qué y me dijeron que había comido demasiado”.