Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy sábado 9 de julio

Horóscopos de hoy sábado 9 de julio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 9 de julio

Aries: Eres diferente de tu pareja, y también las cosas y personas que ambos atesoran, y a veces pueden ser incompatibles. Hay una plaza libre que has escuchado ofertar, no lo dudes, ve por ella, postúlate. Te has tomado algunas libertades con tu dieta, dañas a tu cuerpo de una manera lenta e invisible.

Tauro: Pides algo que no es posible dar, y no estás dispuesto a dar, se congruente. Conoce tus bondades, virtudes y habilidades, te darás cuenta que estás siendo desperdiciado donde ahora estás. Has un recuento de tus avances en el aspecto físico, ve a la báscula y revisa niveles de azúcar, presión y grasa corporal.

Géminis: No interrogues a tu pareja, como si esperarás que caiga en contradicciones. Acepta su versión y pasa la página. Cumple con tu palabra y honra tu deuda, Te costará trabajo cubrirla, pero puedes hacerlo. Vas a enfrentarte a situaciones cotidianas que van a elevar tu estrés, toma medidas para disminuir la tensión.

Cáncer: Pon orden en los archivos de fotos y de vídeos, necesitas inmersión en ese pasado común con tu pareja. Prueba el Plan B, no te aferres a una manera de hacer las cosas, tienes imaginación que hace falta. Enciende una vela amarilla en un cuenco azul, esto va a equilibrar los principios opuestos en tu cuerpo.

Leo: El amor necesita de aliados, porque tiene poderosos enemigos: el tiempo, la rutina, los desencuentros. La falta de química entre gente que trabaja junta puede ser un gran problema, ayúdalos a que se lleven bien. No repitas viejos patrones si no quieres que afloren viejos problemas, es hora de cambiar, experimenta.

Virgo: No pongas en tela de juicio el amor de tu pareja, hay problemas y discusiones, concéntrate en el amor. Te pedirán un préstamo, alguien muy cercano, no lo des, es mejor que se moleste ahora, que destruir una amistad. Tomate un descanso del ajetreo cotidiano, apaga el teléfono y corta conexión con el mundo.

Libra: Deja los hábitos que te hacen ver sospechoso y culpable, basta de llamadas a escondidas, de cosas que no sabes explicar. Nada se puede aplazar cuando se trata de hacer dinero, el día es hoy, ver por todo. Cuida tu postura es algo tan sencillo como caminar con los hombros en alto y sentarte con la espalda recta.

Escorpio: Probablemente las aguas hayan entrado a la nave, pero hay que remar juntos hasta llegar a buen puerto. Sientes que ha llegado el fin de la aventura, ten fe en tus predicciones, busca nuevo lugar donde ser útil. La autoestima es parte determinante en cada aspecto de tu vida, tienes que tener más fe en ti mismo.

Sagitario: Hay que darse una segunda oportunidad, y una tercera, y todas las que se necesiten. Tienes que mantener un mayor control de los pequeños gastos y de los caprichos que te concedes, es una gran fuga de dinero.No digas una palabra negativa a quien no lo merece, como lo has hecho, te hace daño a ti mismo.

Capricornio: Tienes que ser más moderado, aprende a escuchar, siempre hay algo valioso en la mirada de quien amas. Cumples en tiempo y forma con todas tus obligaciones, pero no tengas vínculos con tus jefes y clientes. Nada de mentirse, las comidas a escondidas, tragos, pequeños excesos Sé honesto contigo mismo.

Acuario: Si desaparecen los reproches, su vida será sencilla, y el amor, desde luego, lo agradecerá. El vértigo puede producirse cuando tenemos miedo de ascender o miedo de caer, sigue con el mismo esfuerzo. Eres del tipo de persona que prefiere reaccionar a instrucciones claras y transparentes no con sarcasmos ni burlas.

Piscis: Es probable que tu relación no sea como el ideal que tenías, pero es perfecto en otros sentidos. Nadie debe decirte cómo hacer tu trabajo, sobre todo si es alguien que no cuenta con tus mismas calificaciones. Tienes un secreto que te pesa, escríbelo en una hoja, ve al bosque y busca un hueco en un árbol y déjala ahí.

