Mhoni Vidente. Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy sábado 30 de julio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy sábado 30 de julio

Aries: No esperes demasiado de esa amistad de tu pareja, pero no opines en voz alta, pero solo a ella le corresponde calificar a sus afectos. Hoy hay que poner recursos para seguir trabajando, eres renuente a invertir, pero hoy es necesario que lo hagas. Evita meterte en caminos peligrosos, no vayas a situaciones peligrosas o delicadas.

Tauro: Asumes que sabes más que tu pareja sobre muchos temas, es justo decirte que hoy vas a llevarte una gran sorpresa. La mejor manera de llegar al éxito no es, como la mayoría cree, cambiar al menor problema, sino mantenerse. Solo si te amas darás los pasos necesarios para cuidarte mejor y con mayor esmero.

Géminis: Cada una es la primera y la última pareja del Edén. Luchan por construir el Paraíso en la Tierra. Solo a través de un método establecido y de una maquinaria bien aceitada será posible que el dinero aumente. Estás bien asentado en tu zona de confort, y no tienes pensado salir de ella, pero, la vida no piensa del mismo modo que tú.

Cáncer: Las mentiras, sin importar su tamaño o su color, son mentiras, no hay espacio para ellas dentro de tu relación. Se trata de marcar la diferencia, no de ser parte del contingente, siempre has sabido ir un paso por delante de tu competencia. El orgullo es una mala guía para la vida, el rencor no puede ser la salida, ni ahora ni nunca.

Leo: Este es un buen día para romper cerraduras, para abrir del todo el corazón y sus recovecos, y ofrecerlos a tu pareja. No inviertas en la aventura que te van a proponer hoy, no está bien cimentada y hay riesgos por todas partes. Eres sumamente empático, pero debes encontrar el justo medio cuando se trata de ayudar a los demás.

Virgo: ¿Quién habla en tu nombre siempre? Tu pareja. ¿Quién debe hablar en el suyo, siempre? Tú, y sin dudarlo. Ser un buen jefe no implica ser un villano, si te sientes a disgusto por el trato de tu superior, debes expresarlo. Los Cuatro Elementos Primordiales se encuentra en nuestro cuerpo: Agua, Aire, Fuego y Tierra.

Libra: Quieres que estos reproches y rencores se resuelvan por arte de magia, y no pones lo que tu pareja espera de ti: una sincera disculpa. Te dejas el alma en esa tarea, y eso es algo bueno y noble de tu parte. Este es un buen día para poner orden en la casa, y por casa los astros se refieren a tu cuerpo, también has ejercicios precisos y una dieta.

Escorpio: Hay un baile pendiente con tu pareja, una cita romántica que no se ha realizado, una escapada a la luz de las estrellas que adeudas. El valor que das al dinero es equivalente al valor que el Destino le concede en tu vida. El desvelo es muy nocivo para ti, que necesitas de toda la fuerza física que el cuerpo te puede brindar.

Sagitario: Hoy es preciso que no pongas en la balanza las ventajas y desventajas de formar una familia, como tu pareja lo desea. Este es un buen día para deshacerte de esa energía negativa que no permite que tus negocios tengan éxito. Tienes que abrir espacios, dentro de tu rutina, para cuidar de tu equilibrio mental, medita o has yoga.

Capricornio: Tienes una gran tendencia a pasar por alto algunas fechas, a hacer una mescolanza con las fechas, mejor lleva un calendario. Un curso de capacitación o un nuevo grado académico tienen costo, pero al mediano plazo devuelven dividendos. Nada nos hace sentir más felices y libres que regalar, aumenta tu autoestima y regala.

Acuario: No cuentes ese secreto que involucra a una persona cercana a tu pareja, pues no solo traicionas la confianza de quien te lo contó. Parte de la sabiduría para hacer negocios consiste en reconocer que algo se ha terminado, que no da más de sí. Tienes que hacer más con mayor disciplina, hasta ahora te ha salido bien.

Piscis: Espera a que tú pareja toque ese tema, no le reclames ni vayas con la furia por delante. Es un día en el que vas a demostrar tu valía, vas a resolver un problema de grandes dimensiones, sin dificultad alguna. Te pesa hablar poco de ti mismo, tienes sueños y pesares que quieres compartir, un peso vital que necesitas compartir.