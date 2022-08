Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy sábado 06 de agosto habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy sábado 06 de agosto

Aries: Una relación de pareja es algo más que un contrato: es toda la creación de una nueva dimensión, es vital que no temas la cercanía a la que tu pareja a veces te obliga. Nadie parece escuchar las advertencias que haces, es preciso que sea atendido de una vez por todas. Debes hacer esa llamada que has venido aplazando.

Tauro: Pequeños gestos cotidianos que te hablan del enojo o de la tristeza de tu pareja, es tiempo de dialogar, y saber en qué punto se encuentran. Van a pagarte una deuda que dabas por perdida, y que llega en un momento delicado, en términos económicos. Encuentra un espacio en donde puedas disfrutar del silencio, para estar a solas.

Géminis: Este es un día en el que tu pareja va a completar una etapa de su desarrollo como profesional, su avance, es el tuyo también. Para ganar más dinero no hay otra solución posible: tienes que trabajar más y mejor, no puedes sacar al esfuerzo de la ecuación. Los aliados son inevitables, y en cuanto a tu salud será mejor considerarlos.

Cáncer: No importa el tiempo que lleves con tu pareja, hay que evitar ceder a los chantajes, y esto vale para ambas partes. Cuando siembras dinero, le toma tiempo rendir frutos, la principal virtud del inversor es saber esperar. Reconstruir tu relación con tu cuerpo, dejar de verlo como un hatajo de obligaciones con el que no estás de acuerdo.

Leo: La magia del amor consiste, también, en conocer a la persona que amamos al punto de poder adelantarnos a sus deseos y sus necesidades. Hay que repartir mejor tus gastos. Le estás dando prioridad a caprichos y lujos, y dejas al final deudas. No comprendes lo que te pasa a últimas fechas, es una angustia que debes cortar de raíz.

Virgo: Este es un buen día para que tu pareja y tú salgan a nuevos escenarios, nada mata al amor que la rutina. No mates a la gallina de los huevos de oro, abusar de tu fuente de producción puede llevarte a darte de frente con muro al que no podrás sortear. No esperes a ver algún síntoma inquietante para cuidar de tu cuerpo.

Libra: Nadie puede decirle a otra persona lo que debe sentir o descalificar sus emociones, sea cual sea esa sensación. Para generar riqueza hay una regla esencial, y esa es que debes tener los ojos bien abiertos y el corazón endurecido para encajar la verdad. Es vital que deseches los pensamientos negativos, pues solo miman a tu fortaleza.

Escorpio: La vida es un laberinto, en muchos sentidos, y nuestra mejor brújula es el amor. Esa guía que encontramos en otra persona. Hoy es uno de esos días en los que se demanda que seas quien dé, a los negocios y al trabajo, el movimiento que necesita. Tienes que salir de ese aislamiento emocional, no basta con estar entre la gente.

Sagitario: Tu pareja te ha hecho peticiones muy concretas, que debes atender cuanto antes, pues son justas y necesarias. Tienes que abrir el espacio y tu mente para recibir a la prosperidad, de esa manera no habrá espacio para el fracaso que tanto temes. Hay pasos que debes dar para resolver esos aspectos de salud que sabes pendientes.

Capricornio: No hay ni debe haber espacio para la melancolía en tu casa, ni tu pareja ni tú pueden estar juntos si echan de menos otros brazos y a otros besos. Lo que se espera de ti es la excelencia, nada menos, es tiempo de recuperar tu prestigio. Es día para renunciar a esos prejuicios y nutrir a tu armonía espiritual con una sesión de yoga.

Acuario: Este es un buen día para revisar las responsabilidades que atañen a la pareja y comprobar si están equilibradamente repartidas. Ves señales lejanas que no sabes cómo interpretar. Los astros te recuerdan que antes que lo colectivo, está lo individual. Eres valioso, y por ello no te puedes permitir el aislamiento.

Piscis: Si la controversia que no les deja en paz en tu pareja son las redes sociales y el uso del teléfono, no hay razón para defenderles. Hoy debes reconocer que ay personas que pueden saber más que tú, incluso en esos temas en los que eres experto. Las malas emociones calan en tu corazón como parásitos, te hacen adicto a la negatividad.