Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy miércoles 6 de julio

Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy miércoles 6 de julio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 6 de julio

Aries: Notas cierta insatisfacción que te asusta, es tiempo de dialogar, y saber cómo se encuentran. Te pagarán una deuda que dabas por perdida, evita la tentación de gastarlo. Si el ruido en general te abruma, busca un espacio donde puedas disfrutar del silencio.

Tauro: Tu pareja tendrá un triunfo profesional, disfruta con ella, totalmente sin reservas. Para ganar más dinero hay que trabajar más y mejor, dar ese extra que se te pide. Necesitas mejorar en lo relativo a la alimentación, ejercicio, y al cuidado de tu salud, pide ayuda.

Géminis: No importa el tiempo que lleves con tu pareja, hay que evitar ceder a los chantajes. Cuando siembras dinero, le toma tiempo rendir frutos, se paciente y estar alerta. Debes reconstruir tu relación con tu cuerpo, tu cuerpo eres tú: eres lo que habitas.

Cáncer: La magia del amor consiste, en conocer a la persona que amamos, dar sin que lo pida. Reparte mejor tus gastos, das prioridad a caprichos y lujos, y dejas al final las deudas. Sientes una angustia que debes cortar de raíz antes de que eche raíces, debes meditar.

Leo: Nada mata al amor que la rutina, basta con salir a comer o disfrutar de un paseo en el parque. Tienes que ser menos ambicioso, y definir tus metas de manera sensata. Hay enemigos silenciosos que atacan tu cuerpo, son la presión, niveles de azúcar, el colesterol.

Virgo: No puedes obligar a tu pareja a ser feliz, trata de ayudarla con su melancolía. Debes aceptar realizar cosas que no te gusta hacer en tu trabajo, pero si no estás a gusto, puedes abandonar. Desecha los pensamientos negativos, pues solo miman a tu fortaleza.

Libra: Valora los consejos que tu pareja te brinda con la mejor voluntad escúchala. Hoy se demanda que seas quien dé, a los negocios y al trabajo, el movimiento que necesita. Tienes que salir de ese aislamiento emocional. conecta, contar, escuchar y dejarte sentir.

Escorpio: Tu pareja te ha hecho peticiones muy concretas, debes atender cuanto antes. Abre el espacio y tu mente para recibir a la prosperidad, que no haya espacio para el fracaso. Tienes miedo del esfuerzo que implica una dieta, ejercicios, pero lo necesitas.

Sagitario: Ni tu pareja ni tú pueden estar juntos si echan de menos otros brazos y a otros besos. Se espera de ti la excelencia, nada menos, es tiempo de recuperar tu prestigio. Renuncia a esos prejuicios y nutre tu armonía espiritual con una buena sesión de yoga.

Capricornio: Es necesario que cada uno se comprometa en la misma medida que el otro. Estás haciendo todo lo que está en tus manos para producir. Serás recompensado por ello. No tienes tiempo para contemplaciones, eres valioso, no te permitas el aislamiento.

Acuario: Las redes sociales y el teléfono, no los dejan en paz, no dejen que eso los limite. Debes reconocer que hay personas que pueden saber más que tú, aprende de los demás. Las malas emociones calan en tu corazón como parásitos, te hacen adicto a la negatividad.

Piscis: Por ello, es vital que no temas la cercanía a la que tu pareja a veces te obliga. Nadie parece escuchar las advertencias que haces, acude a quien tiene algún poder de decisión. Despertaste con una angustia que no se desvaneció, has la llamada que has aplazado.

Lee también: Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 4 al 8 de julio