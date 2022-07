Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy miércoles 27 de julio

Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy miércoles 27 de julio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 27 de julio

Aries: Tu pareja parece desconfiar de tus palabras y no importa todo lo que haces para intentar agradarle. Te piden que te retires de un proyecto, y sabes que se trata de una situación injusta. La salud emocional es parte esencial de tu bienestar, la olvidas a menudo, desconéctate un tiempo.

Tauro: No puedes reclamar posesión sobre un alma y sobre un cuerpo, eso es lo que los celos pretenden. Hoy te vas a encontrar rodeado de personas que creen saberlo todo. Evita los riesgos relacionados con el tacto. Cuida lo que tocas y evita las sustancias abrasivas, usa guantes.

Géminis: Hoy es un día en el que va a haber un pulso dentro de la relación, tu pareja se planta acerca de ciertas decisiones. Debes enfrentar algunas sanciones por no jugar con justicia, según las reglas, pide disculpas. Hoy debes fortalecer tu aura, la luz que desprende de manera habitual está disminuida.

Cáncer: El amor te da la oportunidad de ver al mundo desde una nueva perspectiva, el amor es un aprendizaje y debes aprovecharlo. Este es un buen día para echar a andar proyectos y todo tipo de iniciativas. Cuando las cosas se tornan más difíciles es cuando hay que portarse mejor.

Leo: Las cosas han mejorado porque tú y tu pareja han mejorado, es un buen día para agradecerse el uno al otro por el esfuerzo. Habrá noticias hoy que van a ser inquietantes, sobre factores externos que afectan tu trabajo o negocio, no temas. No abuses de tu energía, pero no te explotes a ti mismo, da todo lo necesario.

Virgo: Este es un día en el que tu pareja va a enfrentar una derrota, es necesario que, como nunca antes, estés para acompañarle. Hay una pequeña conspiración a tus espaldas que debes atender, no te alarmes. Ese maestro va a llegar a tu vida hoy, y debes darle la bienvenida y seguir sus instrucciones.

Libra: Son días que no debemos aceptar, y que brotan para que nos pongamos en alerta, y en pareja nos movamos de vuelta a la vida. Ante las decisiones injustas de aquellos por encima de ti en la organización, debes ser cauto. Pasaste varios días sin ejercicio y hoy todo apunta a que va a ser otro día perdido.

Escorpio: Mañana debes plantearte hablar con tu pareja y conocer las razones de su extraño enojo. Hoy se van a acercar a ti con una oferta, te va a entusiasmar y te hará dar el sí sin meditarlo. Este es un buen día para sacar de tu casa todas esas energías negativas que las últimas visitas han dejado a su paso.

Sagitario: Hay que desintoxicarse de las redes y de las pantallas, destina el tiempo en paz al comer y al ir a dormitorio. Hoy vas a encontrarte con un problema que, a primera vista, parecerá irresoluble, pero debes analizarlo bien. Hoy debes cuidar en particular todo lo que tiene que ver con tu piel.

Capricornio: No puedes ser feliz si tu pareja no lo es, no puedes sentirte realizado si tu pareja se siente menospreciada. El dinero se va y no regresa, es por ello que hay que estudiar muy bien las opciones para invertirlo. Mantén expectativas realistas en todo caso, y que la fe ciega solo se aplique en ti mismo.

Acuario: Sueles ser duro en apreciaciones sobre lo que personas que amas hace o deja de hacer, lo que toca es dejar ser en libertad. Hay que saber supervisar y evaluar antes de medir resultados, no harías mal en tomar un curso. No eres un médico, y la tuya es la última voz autorizada para hablar de tu salud.

Piscis: Hoy tendrás que hablar con tu pareja sobre limitaciones y sobre renuncias, cosas que no podrás llevar a cabo. No pidas es préstamo que has estado considerando desde hace cierto tiempo. Es una mala idea. Tu cuerpo es un templo hecho de materiales humildes, pero sostenido por lo más valioso tu pasión.