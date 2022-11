Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy miércoles 16 de noviembre habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy miércoles 16 de noviembre

Aries: Cuando nos enamoramos y nos sentimos felices, nos preguntamos cuánto tiempo durará esta sensación, no malgastes tu tiempo pensando en eso; disfruta lo que tienes ahora, y que dure lo que deba durar. Todo proyecto de producción debe tener su tiempo para madurar; no esperes que de inmediato te de ganancias. No escuches a tus semejantes que hablan mal de ti.

Tauro: En ocasiones los mejores halagos hacia tu persona, es que tu pareja se vea y se sienta feliz, cuando alguien le pregunta por ti; conteste siempre con una enorme sonrisa, el amor es así. No siempre el orgullo es la mejor de las armas, en tu caso; puedes perder mucho si no dejas de lado ese sentimiento. El descanso es una de las mejores medicinas para cualquier mal.

Géminis: La individualidad en la pareja no debe ser cosa de juego, una persona nunca debe perder su esencia incluso la que tenía antes de conocer a la persona amada (gustos, amigos, ideales). Cada una de las pérdidas en un negocio o proyecto son indispensables, para renovarse y saber en que se está equivocando. No es bueno que odies lo que muestra el espejo, amate.

Cáncer: Tratar de decirle a la persona que amas con regalos ostentosos es un error, el verdadero amor se demuestra con regalos sutiles, y la atención y la libertad entran dentro de ese tipo de regalos. Es muy bueno una vez que has encontrado la razón por la que estas gastando demasiado, tener disciplina para no caer en lo mismo. También la sexualidad es importante.

Leo: Si te sientes bien y te descubres como una persona amada, se reflejará en todas las facetas de tu vida, así que si la gente te ve diferente en forma negativa, piensa que esta pasando en tu relación. Muchas veces creemos que a nuestro al rededor se encuentran personas que nos quieren hacer daño; no siempre eso es verdad. Con cada caída eres mucho más sabio, reconócelo.

Virgo: No siempre es bueno ser muy intenso, y sobre todo cunado ambos se caracterizan por serlo, un pequeño mal entendido puede terminar en una discusión en la que se dicen cosas que hieren. La disciplina y la mesura juegan un papel muy importante en este momento en tu situación económica, piensa antes de actuar. Aléjate de las personas que sólo desean discutir y pelear.

Libra: Es importante recordar las situaciones en las que has vivido con tu pareja, pero procura recordar solo las cosas buenas, los momentos agradables, desecha las discusiones y las peleas. No comprendes a tu superior, pero recuerda que un jefe debe velar por el trabajo final, es el responsable de todo y todos. Para esa depresión que ahora sufres, la música puede ser medicina.

Escorpio: Una pareja puede encontrar un sin fin de maneras para decirse que se aman, y buscarlas debe ser cosa de todos los días, pero sin preocupaciones ni ansiedades, si lo padeces, no es amor. Cada uno de nosotros tenemos una forma distinta de realizar las mismas cosas, es por ello que nuestro sello lo hace más valioso. La medicina es muy buena como prevención.

Sagitario: Se dice que todo en la pareja es de ambos, pero también es importante que ambos den por partes iguales, si uno de los dos está dando más que la otra persona significa que algo anda mal. Cada uno en su forma de ser es líder aunque sea de sí mismo, así que lo mismo es buena la disciplina es importante el estímulo. Cuando te sientas estresado sal a la naturaleza.

Capricornio: En los días difíciles nos abordan miles de pensamientos pesimistas incluso del comportamiento de la persona que amas, deja de pensar en tormentas cuando solo son pequeños nubarrones. Son tiempos en los que un descanso cuesta dinero y tiempo, pero aunque sientas que pierdes mucho, es importante descansar. Las tiempos son perfectos no te obsesiones.

Acuario: A veces nos cegamos cuando estamos con la persona amada, pero es importante nunca perder nuestra identidad, si la gente lo ve, es que algo esta pasando, si algo te da miedo, algo anda mal. Lo importante es lo que te hace sentir la actividad que realizas en estos momentos, si no te llena, lejos de ayudarte te perjudicará. Tienes la sabiduría para saber lo que haces bien.

Piscis: Las discusiones y peleas que han logrado sortear hace que el vínculo amoroso sea mucho más fuerte cada día que pasas con tu pareja, no dejes de ser como tu eres, y sigan caminando de la mano. La solides de un equipo de trabajo se gana y se construye con un buen diálogo, sin esconder nada ni pasar por encima de nadie. La lectura es buen alimento para tu cerebro.