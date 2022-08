Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy miércoles 03 de agosto habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy miércoles 03 de agosto

Aries: Tienes que ampliar tus miras, una de las grandes bondades del amor es que nos expone a otro entendimiento del mundo. La docilidad no está bien en los negocios ni en el trabajo, es común confundirla con la disciplina, pero tus superiores tienen clara a diferencia. No esperes que tu salud se deteriore antes de tomar medidas, por ello es mejor prevenir.

Tauro: Se acerca una fecha especial para tu pareja, y no puedes (ni debes) dejarla pasar por alto, tienes que anotar en tu agenda para recordarla. Un cambio es necesario, eso es obvio para ti, pero no sabes cómo realizarlo, ni qué es exactamente lo que debes cambiar. Tu cerebro debe ser tu mayor aliado en la búsqueda de tu salud. Pero debes dominarlo.

Géminis: Hoy es un buen día, mejor que otro cualquier, para renacer, la apatía y la rutina que han tomado la casa tienen que irse. Este es un buen día para sacar tus mejores habilidades a la luz, pues alguien con poder de decisión te observa y te considera. No necesitas ser una persona religiosa para poder beneficiarte del poder de la oración.

Cáncer: Eres una persona muy segura de ti misma, más que tu pareja, ese desequilibrio les trae problemas, pues ella suele dar un paso atrás. Un exceso de seguridad puede jugarte a la contra en tu trabajo el día de hoy, si no pones más cuidado en lo que haces. Hay más de una manera de resolver tus problemas emocionales, que te afectan de manera física.

Leo: No des por hecho que tu pareja está a gusto con los términos de una relación que no has permitido discutir. Cada una de las decisiones que tomamos es un acto de responsabilidad, y no se puede evadir ese proceso, has dejado que otra persona tome elecciones importantes. Enciende una vela roja posada entre una cama de cristales de diversos colores para dolores musculares.

Virgo: Hay pocas oportunidades en la vida para abrirnos de tal modo que revelemos todo lo que llevamos dentro. Ante el problema que te va a aquejar hoy vas a tener que hacer algo que no acostumbras, y eso es esperar. Este es un buen día para que retomes el ejercicio como parte de tu rutina, tienes que activar tu cuerpo para que rinda mejor y le saques todo el provecho.

Libra: Es un hecho que ninguna forma de la energía ni de la vida se pierde en el transcurso del tiempo, cuando entramos en una relación. Nada se debe interponer entre tus objetivos y tú, debes ser más disciplinado, pues esa es la única vía para obtener el éxito. Eres quien debe determinar qué es lo indicado para tu salud emocional y qué no lo es, pues solo tú lo sabes.

Escorpio: No esperes a que sea tu pareja quien diga la primera palabra sobre este asunto, pues eso podría verse como que deseas eximirte. Tienes que ir más lento con esos gastos, es bueno invertir agresivamente en tu negocio, pero no es bueno. El futuro es un país que te obsesiona, antes de entrar a él quieres conocer todos sus mapas, pero eso es imposible.

Sagitario: Las posibilidades están abiertas, pues el amor está dentro de la casa, no hay problema que no se pueda enfrentar y resolver. Hay más de una manera de conseguir ese objetivo que te has planteado, pero solo una de hacerlo en el tiempo que precisas. Decir lo que se siente cuando se siente es la manera de evitar este desaliento que ahora sientes.

Capricornio: En este día Mercurio despunta sobre tu Cielo, esto abre la comunicación, y hace a las palabras más fluidas y poderosas. Es preciso recuperar la mística de trabajo, y eso es algo que recae en ti, pues uno de tus dones es el de la elocuencia. Hoy debes pensar con cierta seriedad en tomar terapia o crear a tu alrededor un círculo de apoyo con personas que te escuchen.

Acuario: No debes cargar con la culpa y prejuicios de otra persona, aunque se trate de tu pareja, cada uno debe hacerse cargo de su crecimiento emocional. No se puede generar más bienes si no arriesgas e inviertes, has estado muy a gusto en tu zona de confort. Para encontrar ese equilibrio que sientes perdido recuerda una regla sencilla: lo personal refleja lo universal.

Piscis: No es buena idea reclamar a tu pareja por todo eso que, según tú, has puesto de más en la pareja. El amor es una inversión continúa. Te invitan a una aventura para la que no sabes si estás preparado, y estás muy cerca de decir que no, atrévete. El reloj está avanzando, y ya no puedes perder más tiempo en tu cuidado, pues tu cuerpo no espera.