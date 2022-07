Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy martes 26 de julio

Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy martes 26 de julio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 26 de julio

Aries: Ante las molestias de tu pareja, no argumentes que se trata de su carácter o que se van a pasar, averigua que le sucede. Aunque pueda ser doloroso y complicado, es mejor tener a los mejores como parte de tu equipo. Este es un buen día para comenzar con un nuevo plan de ejercicios.

Tauro: Este es uno de esos días en que debes decir que sí, sin pensarlo y sin esperar arrepentimientos posteriores. Te preguntas si puedes pedir un aumento o una mejora en tus condiciones de trabajo, los astros te responden que sí. Sal a dar un paseo de al menos 15 minutos cada día.

Géminis: Hoy es necesario que dejes que tu pareja sea un poco más libre, sé menos represor. Demuestra que has aprendido de tus errores y no evadas estos problemas que en otras situaciones fueron tu derrota. No puedes cambiar al mundo y a la gente, pero sí puedes cambiar tú, con tu ejemplo comprenderán.

Cáncer: Es bueno mantener los propios puntos de vista, pues con ellos demostramos que la relación es fuerte y libre. Hay que dejar de esperar una solución mágica que no va a llegar, toca trabajo y esfuerzo. Evita confrontaciones o dejarte llevar por la nostalgia. Es el tiempo de la mesura y del autocontrol.

Leo: La clave de las relaciones duraderas es la paciencia y el compromiso, son dos ingredientes que no tienes problema en dar. Lo barato, sale caro, no reduzcas costos de modo que baje la calidad de lo que ofreces. Otro día, y otro día desperdiciado, tienes que enfrentar ese tren de pensamiento que tanto te afecta.

Virgo: Hay muchos vicios en la relación que deben ser superados, pues la desilusión puede llenar la casa. La herramienta más poderosa que tienes para remontar esta ola de negatividad es tu entusiasmo. Hoy es un buen día para mirar hacia el futuro, y establecer mecanismos para que tengas un futuro más promisorio.

Libra: Quiere que las decisiones dentro de la relación se tomen juntos, en ello tiene toda la razón, es hora de compartir. Es un buen día para que te replantees la necesidad de trabajar en equipo, tu naturaleza te impele a dar las órdenes, no te reproches tomarte un momento para recuperar el aire y retomar fuerzas.

Escorpio: Ha sido una buena idea compartir un proyecto, pues esa meta en común hace del amor algo más que amor. Los rumores que han llegado a tu oído no son más que eso: rumores que tratan de hacerte perder pie. La música es una herramienta para ayudarte a librarte de esas tensiones que se convierten en estrés.

Sagitario: Es un día en el que hay cierto desaliento entre tu pareja y tú, los problemas parecen acumularse a su alrededor. Es peligroso confundir los negocios con amistades, conduce a que los errores se solapen en por los afectos. No debes callarte por el miedo de causar incomodidad, es más importante tu salud emocional.

Capricornio: Cuando se tiene pareja es recomendable tener una memoria selectiva, pero no recuerdes viejas peleas. La humildad no es la mejor estrategia para vender y hacer negocios, las personas necesitan confianza para comprar. El sueño de anoche es un mensaje del Destino, no hagas caso omiso.

Acuario: El amor tiene y debe tener muchos rostros, puede ser un niño, un guerrero, un ángel, una tormenta. Es necesario que hoy tomes la ventaja por delante de tu competencia. Hay que beber agua, mucha agua, no importa lo que hayan dicho sobre otras bebidas, el vino o el vodka: el agua es verdadera conexión.

Piscis: Por un descuido tuyo, tu pareja va a darse cuenta de algo que mantenías en secreto, debes evitar mentir. Hay que bajar el ritmo, pues solo nos hace desgastar este ritmo incesante para dejar atrás a la competencia. Ten paciencia en lo que se refiere a ese tratamiento. Los resultados van a tomar algún tiempo.