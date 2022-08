Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy martes 02 de agosto habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy martes 02 de agosto

Aries: El amor debe ser algo ligero, que no pese sobre nuestros actos y sobre nuestras decisiones, hay que dejar más espacio para la sorpresa. No es sencillo reinventarse, empezar de cero, pero cuentas con todo lo que hace falta para conseguirlo. Hay que abrirse más, la gente, en su variedad y vitalidad, nos transmite y nutre con energías de toda índole.

Tauro: El recuerdo de una persona del pasado llega para separarlos, y eso no debería ocurrir. ¿Por qué temer a este intruso? Es tu turno. Los otros ya han demostrado lo poco que comprenden el negocio, y que sus esfuerzos solo les hacen girar en círculos. Las principales enemigas de tu equilibrio metabólico están desatadas, y pueden hacerte daño.

Géminis: El amor no puede ni debe medirse con proyecciones económicas, no puedes saber qué tanto crecerán o si será el amor justo. Estás cansado de salas de espera, de entrevistas y de que el teléfono no suene, no te preocupes más. Hay que atender a esos pequeños cansancios que te sacuden después de comer y de hacer ejercicio, debes ser más atento.

Cáncer: Hay más de un motivo para celebrar, pero es importante que no se te pierda el aniversario que tiene lugar hoy. No dejes que una mala experiencia te cierre a una buena oferta. La persona que te la hace te fallo en el pasado. Esperas a que alguien más venga a sacarte de tu inmovilidad, pero eso no va a suceder, temes al esfuerzo que implica, es hora de activarse.

Leo: Hoy habrá un giro de las circunstancias que te va a hacer cuestionar decisiones que has tomado sobre tu pareja. Te sientes como si llevarás una camisa de fuerza, algo que te constriñe y no te deja fluir con libertad, ser la persona que tienes que ser. Vives bien y te agrada la forma en que te concedes caprichos a ti mismo Eso debe terminar, es hora de poner disciplina.

Virgo: No pretendas decir la primera palabra, ni tampoco la última. En el interior de una pareja deben escucharse ambas voces. No hay un límite cuando se trata de comprometerse con las propias pasiones, amas lo que haces y eso provoca que no sepas de descanso. Los pensamientos negativos llaman a tendencias negativas, piensa positivamente.

Libra: Si te preocupa esa hostilidad que notas en tu pareja (y debería preocuparte), debes revisar el porcentaje de promesas que le has hecho. Nadie pone en entredicho tus acciones o tus órdenes, esta sensación de vigilancia y de angustia nace de ti. A veces actuamos de la manera correcta, pero esos actos tienen consecuencias que se revelan negativas para otras personas.

Escorpio: Es un mal día para dar por hecho cualquier aspecto de tu relación, ¿Inviertes en tu relación tanto como invierte tu pareja? Para esas cuestiones que no terminan de decidirse ni en tu favor ni en tu contra, conviene un poco de ayuda extra. Sueles ir más allá de lo que tu cuerpo puede rendir en cualquier aspecto: en el trabajo, en el ejercicio, en esos excesos.

Sagitario: Tienes algo en la punta de la lengua desde hace días, y no encuentras la oportunidad para terminar de decirlo. El azar juega un papel en todo negocio, y es algo que debemos considerar, lo que queda es levantarse y empezar de nuevo. Tienes que seguir una mejor dieta, las prisas y las demandas del día no son pretexto suficiente, pues es tu responsabilidad cuidarte.

Capricornio: Ha sido un largo tiempo en el que se ha guardado silencio sobre un tema que debió discutirse desde el momento en que ocurrió. Es un buen día para repasar las reglas del negocio y comprobar si hemos estado haciendo todo bien, apegados a la norma. Nunca digas nunca, debes conservar en el fondo de tu espíritu la capacidad de asombrarte a ti mismo.

Acuario: Si has de invertir tiempo y esfuerzo en una empresa, que esta sea tu pareja, no hay nada más importante, ni nada que merezca más tus afanes. Quieres un método infalible para hacer tu trabajo, y no logras dar con él, lo que debes saber es que ya lo conoces. La vida solo se vive una vez, solo esta vez podrás disfrutar de estos cielos, de estas noches, de estas flores.

Piscis: Es tiempo de observarse, de verte tal y como lo haría tu pareja, de reconocer cómo hablas, debes hacerlo antes, y realices las correcciones necesarias. Hay mucho en juego, y varios aspectos de esta batalla van a decidirse hoy, no puedes seguir aplazando un choque inevitable. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde, y eso vale con tu salud, por encima de todo.