Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy lunes 25 de julio

Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy lunes 25 de julio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 25 de julio

Aries: Intimidar no está bien en ningún contexto, y mucho menos dentro de tu pareja, es mejor dialogar y llega a acuerdos. Este es un buen día para recuperar ese dinero que dabas perdido, así que acude a tus deudores. Abre tus ventanas para que entre el viento de la noche, te sentirás rejuvenecido, más fuerte.

Tauro: Le has hecho una pregunta a tu pareja, y no te da una respuesta. Debes considerar que tal vez no la sabe. Las apuestas a veces nos hacen ganar, y a veces nos hacen perder. Aquello que le pides a otros (esa guía, esa disciplina, ese entusiasmo) es algo que tú y solo tú puedes brindarte a ti mismo.

Géminis: Es imprescindible que cedas. Tú y tu pareja llevan cierto tiempo enfrascados en una controversia que no parece tener fin. Antes de realizar ese trabajo pide lo que realmente mereces. Ya no estás en situación de brindar “muestras gratis”. Descubre lo mucho que puede hacer por ti un cambio de imagen.

Cáncer: Tu pareja no ha recibido regalos desde hace algún tiempo, es tiempo de recuperar esa necesidad y de satisfacerla. Detén de manera consciente esos pequeños gastos de los que no te das cuesta, lleva una contabilidad personal más disciplinada. Si te sientes a disgusto con tu imagen, cambia de escenario.

Leo: Hay que esperar lo mejor el uno del otro, y para sellar el pacto necesario hay que hacerlo festivamente. Una cena, una copa de vino, un espacio de intimidad, espera el amanecer. La puntualidad debe ser tu credo a partir de este día, no más dilaciones, no más pretextos. Cada día imagínate en el lugar que deseas vivir.

Virgo: Y has estado pasando por alto las promesas que tu pareja y tú se hicieron durante la última etapa conflictiva que tuvieron. Sueles casarte con tus ideas con demasiada fuerza, y no permites que haya discusión alguna en ningún tema. Tienes que ser coherente con el cuidado de tu salud, no puedes engañar a tu cuerpo.

Libra: Tienes que saber esperar a que tu pareja esté lista para superar ese trance. No procesamos las cosas de la misma manera. La clave de todo logro es la constancia, el talento, el arrojo y la excelencia suman. Tienes que llevar un control más estricto de tus horas de sueño, no estás descansando lo suficiente.

Escorpio: Ambos van a mutar, a cambiar de piel, con el paso de los años, van a hallar nuevas razones para amar el cuerpo el uno del otro. Debes perderte en lo que haces, entregarte al 100% a esa pasión que te mueve por tu trabajo y sus resultados. Hoy debes reflexionar sobre las verdaderas posibilidades de tu carácter.

Sagitario: Preciso que tu pareja y tú deben hacer las paces, pues están danzando alrededor de una anécdota banal, fácil de resolver. Cuidado con la persona que muestra ambivalencia, no eres alguien de su simpatía. No te acerques a personas que te contagien de negatividad, Eres influenciable a las personas que admiras.

Capricornio: Es necesario remar en el mismo sentido, pues de otro modo no llegarán al puerto al que deben llegar. No dejes que las responsabilidades caigan sobre de ti a solas. Recuerda todos los días tus tres ejes: alimentación, meditación y ejercicio. Sobre esos tres cimientos, nada podrá hacer mella en tu salud.

Acuario: No dejes en visto sus mensajes, no dejes sin devolver sus llamadas, no dejes sin abrir sus regalos, por tontos que puedan ser. No jures en vano ni prometas en el aire, los negocios y los proyectos se basan en verdades y en hechos. Deja que la luz entre en tu casa y en tu habitación, deja que el sol te dé energía.

Piscis: De tu pareja todo es tolerable, es tu inspiración y tu motor, no importa el tamaño del reto o del obstáculo que enfrentes. Es tiempo de recurrir a inversores, a personas que sepan de este negocio. Cuidar tu sangre, y en particular a lo que tiene que ver con su presión, revisas tus valores de presión arterial.