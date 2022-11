Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy lunes 14 de noviembre

Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy lunes 14 de noviembre habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Aries: Eres de las personas de las que les gusta crear cierto misterio respecto a ti, pero has estado discutiendo un poco con tu pareja porque cree que escondes algo; hazle saber que requieres un poco de intimidad. Cómo en todo proyecto; necesitas personas que realicen las cosas que tu no sabes hacer. Debes cuidar tus huesos, come sano, y sal a caminar un poco bajo el sol.

Tauro: Los últimos días has estado recordando tiempos pasados con otra persona, eso no es nada leal. tienes que tomar una decisión; o seguir con tu relación o regresar con esa persona. Las buenas amistades también se pueden crear en los centros de trabajo; incluso puedes aprender mucho de esos nuevos amigos. Trata de tener más cuidado en tu persona, amate y quiérete.

Géminis: En una relación debe uno sumar no restar, cuando dialogamos del futuro, ambos podrán tener diferentes criterios de lo que se desea; no desechen ideas, mejor construyan amor. Hay personas que te han brindado consejos; pero en ocasiones crees que si no vienen de alguien mayor que tu, no son buenos. Haz limpieza de tu cuerpo comiendo bien y haciendo ejercicio.

Cáncer: Dentro del amor es primordial que exista libertad tanto de elegir, de pensar, de tener amistades, en general no debe haber restricciones, somos personas diferentes y debemos seguir siendo igual. No trates de jugar con el destino ni el azar, son leyes que no se pueden controlar, es mejor tener asegurado el capital. Rodéate de personas que te den alegría a tu vida.

Leo: Cuando hay amor en una pareja, es común estar conectados, pensar en ideas similares, eso es lo más hermoso de una relación, pero si no lo sientes así, tampoco es malo. No malgastes el tiempo con personas que no te llevan a ningún lado, es mejor que busques a las personas que te pueden ayudar a crecer. Recuerda que la salud es lo más importante, búscala.

Virgo: Es normal que tengamos miedo al iniciar una relación, por las experiencias pasadas, porque es una persona nueva y sobre todo porque uno ya no es la misma persona que fue hace un mes. Has estado pensando que todo el mundo esta sobre ti, vigilando todo lo que haces, pero eso es una ilusión, trata de concentrarte. Deja de intentar complacer a todo el mundo.

Libra: Sueles tomar en cuenta los comentarios de terceras personas, pero cuando implican la moralidad de tu pareja, deberías incluso no escucharlas, nunca desconfíes de la persona que amas. Es el tiempo en que se recomienda que se ahorre lo más que se pueda, ya que los tiempos has sido difíciles y puede afectarte. No sueles tomar precauciones ante algunas enfermedades.

Escorpio: No es bueno que limites a tu pareja respecto a sus amistades, sólo porque ves con malos ojos a ciertas personas, tu pareja es adulta y sabe lo que hace, no desconfíes y regala libertad. Has estado con algo de incertidumbre porque quisieras avanzar pero no sabes si funcionará, adelante, si no funciona, tendrás experiencia. No te enojes de todo, tratar de moderarte.

Sagitario: Es importante que hables de todo, no solo de lo bueno, si algo te disgusta de la persona que amas, también es importante que lo menciones para que después no crezcan rencores. Sueles callarte cuando tienes una idea por el temor de no que no te escuchen, tienes que ser una persona más segura. Trata de reconectarte nuevamente con la naturaleza, te ayudará.

Capricornio: Crees que tu pareja se sentirá mucho mejor si obtienes más ganancias pero ese pensamiento en realidad no es de tu pareja, es solo tuyo, tu eres la persona que quiere crecer y no es malo. Trata de confiar más en tus compañeros de trabajo, nadie esta tratando de hacerte mal, todos tienen problemas como tu. Hay ejercicios parea ciertas personas, busca el tuyo.

Acuario: El amor también requiere de ese tiempo de paz, en el que aparentemente nada sucede, pero es cuando las sensaciones de ambos se vuelven a florecer para volver a reinventarse. Es tiempo de que vuelvas a creer en ti, usa tu creatividad que has tenido algo dormida, has tus sueños realidad. No dejes de lado los remedios naturales, te ayudarán con tu medicina.

Piscis: Es imprescindible que ambos en una relación crezcan por su lado y cada uno a su ritmo y tiempo, no es buena idea tratar de imponer o exigir a tu pareja que realice tal o cual cosa. Por el momento puedes y debes imitar a los grandes, busca a tu alrededor, quien esta haciendo bien las cosas, y tómalo como ejemplo. No te reproches nada, todos hemos tenido errores,