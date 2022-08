Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy lunes 01 de agosto habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy lunes 01 de agosto

Aries: No hay razón para apretar el acelerador o para reclamar a tu pareja por algún tipo de progreso, el amor debe disfrutarse lentamente. Es el momento adecuado, para lanzar esa nueva idea, puede tratarse de una nueva manera de hacer o de un nuevo producto. Tienes que estar de pie, tienes que saltar, tienes que bailar, porque así lo reclama la vida.

Tauro: Lo más importante a mantener dentro de una relación es la armonía, la sientes rota por los conflictos que han tenido a últimas fechas. Este es un buen día para que plantees hacer de tus pasiones un buen negocio, es algo en lo que has fracasado hasta ahora. Tu salud requiere que recuperes tu equilibrio natural, ese que sabes mantener entre tu cuerpo y tu mente.

Géminis: Digan lo que digan, la pasión malentendida puede llevarnos a duros choques con la persona amada. No por ir con un paso más rápido las cosas que quieres van a suceder, cada etapa se cumple a su debido tiempo y con un mayor o menos esfuerzo. Tu corazón es el centro de tu alma. Bombea tu sangre, pero también modula tus emociones.

Cáncer: El prado del vecino siempre nos va a parecer más verde, siempre, es un error y una injusticia comparar tu vida (y tu pareja) con otras. Tienes muy buenas razones para aceptar la propuesta que te van a hacer hoy, y es mejor que no le busques tres pies al gato. Estás disfrutando de un periodo excelente en lo que tiene que ver con tu salud.

Leo: Hoy debes ser firme, pero gentil, y hacer a tu pareja ese reclamo que te has venido guardando, está en tu naturaleza, pero es hora de actuar. Hay controversias al interior de tu equipo, y es mejor deshacerse de ellas de una vez. Se discute quien tiene más autoridad. Recibes una cierta asesoría para conservar tu salud, pero no te agrada la manera en que esta persona la lleva.

Virgo: Tienes que compartir más con tu pareja, ya no es tiempo para tener reservas, para guardarte espacios y cosas para ti. Tienes que optimizar tu espacio de trabajo de modo que sea más amigable para un ánimo productivo. Tienes que ser la persona que eres, no importa la presión social o familiar, ni la de los amigos ni la de tus empleadores.

Libra: La culpa es algo que no debería caber dentro del amor. No es justo que tu pareja la utilice como una forma de control. Este día te brinda una gran oportunidad para sacar provecho de tu número de la suerte, el 7, debes buscar este número a tu alrededor. Tu cuerpo cuenta con una serie de centro energético que no están del todo alineados.

Escorpio: Este es uno de esos días en que conviene atenerse a la mayor fortaleza del guerrero: no pelear. Este día es mejor evitar esas tentaciones que pueden llevarnos a gastar un ingreso que no sabes si has de tener. Todo recuerdo es una clave de quien somos, y es por ello que continuamente debemos mirar al pasado, la idea no es renunciar a lo que fuiste.

Sagitario: El amor es un juego en el que nunca se pierde, pues ambos jugadores juegan para el mismo bando, y los rivales (el tiempo, la rutina, las urgencias de la vida). No hay un esfuerzo que lleve a resultados si no se acompaña de una estrategia, y eso es justo lo que te ha faltado. Tu fuerza física es tu mayor valor, pero sin la participación de tu mente no podrá rendir todo.

Capricornio: Lo que desees decir, dilo ya. Lo que debas callar, no lo reveles más adelante, en este día eso que deseas que tú pareja conozca acerca de ti ese secreto. Este es un día en el que se van a ajustar cuentas del pasado, no debes sentir inquietud. Es buen día para recolectar tus trozos y unirlos de nuevo, sin duda han sido tiempos duros, pero tú tienes una poderosa capacidad de resiliencia.

Acuario: La convivencia no es algo sencillo, pues implica compartir y ceder espacios y costumbres, no está siendo un proceso sencillo. Estás dejando de ganar dinero por abandonar la creencia en tu suerte, los buenos negocios tienen también, su parte espiritual. Tu cuerpo es tu casa, el espacio que vas a habitar en este plano, y por ello debe estar en orden y limpio.

Piscis: Te gusta llevar la voz cantante en tu relación, y le dejas muy poco espacio a tu pareja para que se exprese. No tengas escrúpulos en ponerte por delante de tu competencia, tu rival no tiene eso que hace falta para aceptar ese reto. Bailar es un ejercicio que no debes despreciar, y al que van a invitarte hoy, puedes tomar muchas cosas benéficas de él.