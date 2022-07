Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy jueves 28 de julio

Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy jueves 28 de julio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 28 de julio

Aries: Tu pareja echa de menos que se tengan el uno al otro con exclusividad y con tiempo, esta noche solo deben tener ojos el uno para el otro, hay que salir a bailar, a divertirse o a cenar a la luz de las velas.

Tauro: Hoy tienes que probar una ruta diferente para ir al trabajo. Es necesario porque tu ojo avizor va a detectar una oportunidad que, de otra manera, pasaría desapercibida para ti.

Géminis: La manera de deshacerte de esta presión que sientes es hablar. Les has servido como soporte emocional en otras ocasiones: es tiempo de que ahora te apoyen a ti.

Cáncer: Hay que salir de esos espacios que no te hacen bien. Ciertos círculos han sido creados para ciertos tipos de gente, y no hay nada de malo en querer pertenecer. Pero lo que se demanda ahí no es algo que tú puedas ofrecer. Y te hace daño pensar que no tienes esa capacidad.

Leo: Es momento de avanzar. Has conseguido grandes cosas en donde estás ahora, pero es tiempo de u cambio de dirección. Acepta retos novedosos, que no se esperarían de ti.

Virgo: No te cuidas hasta que pasa algo. Sabes que el mejor cuidado es prevenir, y que ese cuidado debe ser cotidiano y constante. Deja de lado los pretextos y toma a tu bienestar como tu meta más importante.

Libra: Hay cierta tensión en el aire entre tú y tú pareja y no te explicas por qué. Pierde cuidado, y en todo caso sé más empático: la persona a tu lado tiene derecho a estar enojada o triste por razones que solo le atañen a ella.

Escorpio: Hoy no va a bastar con una disculpa. Debes considerar un total cambio de actitud. Si así lo haces, tu relación va a salir fortalecida.

Sagitario: No esperes que los frutos se den sin la mezcla precisa de sudor y sangre. No puedes seguir de brazos cruzados esperando que la cosecha se levante a sí misma: hoy es un día para arremangarse y entrar por todo.

Capricornio: Dicen que, para verte más sano, no hay nada como caminar más firme y recto. En tu caso eso, además, va a ayudarte con esos problemas de espalda que no te dejan en paz.

Acuario: Tu pareja espera de ti un acto que la sorprenda. De manera que ya no le hagas esperar y saca le mejor de ti. Ese espíritu indomable por el que te eligió, y haz que el amor obre sus prodigios. Dale algo que nunca olvide.

Piscis: Hay una pequeña corriente de rencor que va y viene entre los dos. Hay cosas no expresadas y no aclaradas que les hacen daño esencialmente porque ninguno de los dos cede. Hoy es un buen día para que ambos puedan dar por resuelta esta eventualidad.