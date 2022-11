Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy domingo 13 de noviembre habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy domingo 13 de noviembre

Aries: Hace tiempo que estás dejando de lado las pláticas con tu pareja, sobre todo, la atención que le deberías poner a los problemas conyugales que te deberían importar. Has cometido errores en el ambiente de trabajo, y te costará dinero y tiempo, pero demuestra que tienes la voluntad de rectificar. Date un tiempo para ir a un parque y pisar el pasto con los pies descalzos.

Tauro: Los problemas de la vida cotidiana te sumergen en una actitud agresiva, incluso con quienes nada tienen que ver, incluso con tu pareja; tienes que separar tus problemas con tu vida conyugal. Recuerda todos tus logros dentro de tu área de trabajo, es importante para sanar la falta de emoción que has sentido. Te gustaría ser más en ti, puedes lograrlo, con trabajo.

Géminis: Así como una beso o una charla son alimentos para una buena convivencia con tu pareja; el omitir esas caricias del alma, también pueden despertar los celos, o las desconfianzas. Importante es consensar entre todos los miembros del equipo lo relacionado al dinero, ya que todos han aportado aunque sea tiempo y trabajo. Vuélvete la mejor persona para ti, en todo.

Cáncer: No temas ser como eres en tu relación, es verdad que todo cuenta, como te comportas, que dices, cómo lo haces, pero también es cierto que no puedes fingir no ser tu durante mucho tiempo. La mejor manera de aprender es viendo al frente, cuando veas un negocio exitoso, trata de replicar sus méritos. Te has estado sintiendo mal, no lo dejes al olvido, atindéndete.

Leo: Las cosas van un poco mal, por motivos externos a ustedes, precisamente, deben parar y pensar que lo que esta pasando no es culpa de nadie, no traten de establecer quien ha dado más. El exceso de tiempo en descanso, es tan malo como el tiempo en que trabajan demasiado, hay que poner en una balanza los tiempos justos. Es importante que te ames como persona.

Virgo: No es bueno que tengas una memoria privilegiada cuando se trata de momentos que no te agradaron con tu pareja, frases que dijo; ya que se convierte en rencor y termina en separación. Hay momentos en que las ganancias son tan fáciles y rápidas en ciegan, no te dejes engañar, vendrán momentos complicados. Has estado sin hacer nada y te lleva a pensar de más.

Libra: Los problemas de la rutina en tu trabajo o familia hace que te sientas en estado depresivo incluso cuando estás en pareja; la relación de pareja puede ayudar a salir de ese estado, considéralo. Te cuesta trabajo socializar, pero en este caso, tus ganancias podrían incrementarse si te abres más a conocer gente. La sexualidad puede ayudarte a relajarte en este período.

Escorpio: Recuerda que el tiempo pasa y jamas regresa, no te duermas en tus laureles, es tiempo de comenzar de nuevo, de encender de nuevo la llama de ambos necesitan para volver a amarse. Obsérvate cuando tratas a tus clientes, ellos siempre deben quedar complacidos con su trato como con el trabajo terminado. Has estado excediéndote demasiado al comer.

Sagitario: Sabes que la economía dentro de tu relación va a la baja, es algo que debes considerar y platicarlo; tienes miedo de saber cómo va a reaccionar tu pareja, pero tienes que dialogar. Los deberes dentro de una organización no siempre son los más satisfactorios y fáciles de realizar, pero es necesario que se completen. No busques que la gente te entienda y te comprenda.

Capricornio: Eres de las personas que tienen mucho miedo a una relación amorosa, por lo que has vivido en el pasado, pero recuerda que no solo las personas no son las mismas, tú ya no eres la misma persona. Las discusiones no van a ningún lado, recuerda que para que todo marche bien, debe haber armonía entre todos. Trabaja no sólo tu cuerpo, también tu mente.

Acuario: Una relación es equivalente a un desorden de tus sentimientos, a veces amas demasiado y otras odias y te desconciertas, la vida es así, trata de caminar sin pensar demasiado. Has estado realizado actividades que no te corresponden, y eso puede frustrar a terceras personas, trata de concentrarte en lo tuyo. Eres una persona controladora, trata de evitarlo.

Piscis: Sueles tomar la responsabilidad de algunas tareas importantes, te sientes con esa obligación que nadie te la ha dado, pero te frustras cuando no te sale, delega algo a tu pareja. Una perdida siempre es dolorosa, toda persona deja un hueco que es difícil de llenar, pero sabes que esa persona ya ha dado todo y tiene que emigrar. Evita por todos los medios el estrezarte.