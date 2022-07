Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy martes 5 de julio

Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos de hoy martes 5 de julio habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 5 de julio

Aries: En tu relación hay problemas de sinceridad, y ya no te cree, debes demostrarle que se equivoca. Llegarás a la culminación de tus esfuerzos, y ese logro es merito tuyo, de nadie más. Tu imaginación es tan viva que puedes llegar a “sentir” algo que en realidad no tienes.

Tauro: Tu relación esta pasando por una serie de problemas, pero no los hagas grandes, hablen. Tu equipo tiene talentos, y necesitan una guía, y tu sabes que eres el indicado para ejercerla. Deshazte de la negatividad, de las ideas preconcebidas, para que puedas ser feliz.

Géminis: Debes tomar las riendas de la situación que los acoge, tu pareja hoy no puede resolver. Lo que te ofrecen hoy, esta muy por debajo de lo que realmente vales, di no. Debes caminar, e ir incrementando el esfuerzo, día con día verás la mejoría de tu cuerpo.

Cáncer: No le debes permitir a tu pareja que cambie sin previo aviso y sobre la marcha, hablen. No relajes tus deberes en tu trabajo, con ello vas a conseguir que ya no te tomen en cuenta.Tu cuerpo te esta exigiendo mayor activación física, comienza por caminar.

Leo: Si insisten en ir por caminos separados su amor va a disminuir, deben caminar juntos. En tu trabajo, cada persona merece el mismo trato, no des privilegios a quien lo debes. Debes fortalecer la firmeza de tu aura, con una amatista, jade o cuarzo, en verde.

Virgo: Dale la razón a tu pareja, es una forma de firmar la paz, y poder seguir adelante. La pérdida que sufres hoy, no es derrota, las subidas y bajadas son parte del proceso. Tu bienestar emocional no es algo menor, esa angustia y ansiedad tienen explicación.

Libra: Debes confesarle lo que te tiene angustiado a tu pareja, sin duda te sentirás mejor. Es mejor enfrentar un problema que ocultarlo, sobre todo cuando se trata de dinero y trabajo. Manos a la obra en la transformación que quieres, si no lo haces tu nadie lo hará.

Escorpio: Deben dejar de herirse con las palabras, pues están hechas para comunicarse. Hay cambios de circunstancias que tanto daño te han hecho en tu autoestima y economía. Debes seguir manteniendo tu esperanza, a lo que realmente deseas, lo obtendrás.

Sagitario: Reconcíliate con tu pareja, pero hazlo con el corazón, no simules, reconoce tus fallos. Los verdaderos socios comparten los éxitos pero también los fracasos, ánimo Cuida lo que comes y bebes, y sobre todo no en excesos, mesúrate, regresa a la buena dieta.

Capricornio: No te tomes a mal que tu pareja no se comunique contigo las 24 horas del día. Tiendes a asumir todas las responsabilidades y riesgos, pero tu equipo es muy bueno, confía. El destino es algo que tu mismo construyes, ese brillo debes producirlo tu.

Acuario: Tu pareja recurre a personas para apoyarse, no debes sentirte mal, confía en tu pareja. Es día en que revises la manera en que te muestras ante el mundo, la imagen dice mucho. Nadie debe decirte cómo sentir o cómo pensar, da rienda suelta a lo que deseas.

Piscis: El amor tiene muchos enemigos, el tiempo, la envidia, la rutina, decídete, has algo. Es día de firmar la paz con tus rivales, y unirse para forjar una alianza productiva, para que todos ganen. Deja de lamentarte acerca de tu propio cuidado, esta en tus manos hacer algo.

