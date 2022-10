Mhoni Vidente. | Foto: Cortesía.

Horóscopos para jueves 04 de julio del 2022 habrá cambios importantes para la amor, dinero y salud, por eso deberás conocer las predicciones de Mhoni Vidente; para enfrentar los nuevos retos y aprovechar las oportunidades que los astros tienen para ti. Consulta tu horóscopo y comienza tu día con suerte:

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 04 de julio

Aries: No seas esa parte que se deja amar y que vive la relación como algo que le imponen, ni ayuda en el amor. Llegará una propuesta que debes evaluar, podría significar un cambio beneficioso para ti y tu economía. No se trata de tener la sangre fría ante tus rivales sino de evitar las secuelas de los enojos.

Tauro: Tienes que recuperar el amor en su máxima expresión, tu pareja lo echa de menos, la dedicación, el cuidado. Los errores y pérdidas son útiles, gracias a ellos puedes reevaluar tu manera de enfrentar los problemas. La manera sencilla de traer esa calidez que le falta a tu corazón es cantar. No tengas miedo hazlo.

Géminis: Dices las cosas con firmeza, pero ese no es el lenguaje con el que tu pareja suele comunicarse contigo. En todo negocio y en todo trabajo las pérdidas son inevitables. Por ello debes asumirlas y seguir adelante. No te ha sentado bien saber lo que se dice a tus espaldas. “Toma las cosas según de quien venga”.

Cáncer: El amor nos permite compartir la carga. Debes preguntarte: ¿Ayudas realmente a tu pareja con su carga? No des más que los demás, pues no recibes más que ellos. No dejes que te pasen por encima. Todos depositan su confianza en ti, pero eso implica que debes hacer un esfuerzo extra, hoy descansa de todo eso.

Leo: No esperes a que las circunstancias te orillen a demostrar tu amor, cuando los problemas apremian. No es buen día para arriesgar, ni dinero ni esfuerzos, habrá otros momentos para innovar, pero ahora mismo no. Tu autoestima es una forma de bienestar, siéntete orgulloso de lo que ves es el espejo todas las mañanas.

Virgo: En pareja deben sentir confianza para dejar de fingir, como ante los demás y ser la mejor versión de ustedes. Las instrucciones confusas son la causa de este caos, revisa la manera en que te comunicas con tu gente. Nada se puede hacer sin la ayuda de los demás, tu salud también es una obra compartida.

Mhoni Vidente: Horóscopos de hoy 04 de julio.Libra: Todo requiere de equilibrio cuando estás en pareja, hay que dar en la medida que recibes. No importa el resultado, como el hecho de que estás en un sitio donde las cosas no te apasionan, eso es algo que debes atender. Desaparece de tu vida: las tensiones, el rencor y los malos hábitos, con responsabilidad y disciplina.

Escorpio: Es un buen día para salirse de la senda establecida y perderse en el bosque de las sensaciones. Es bueno tener modelos a seguir, que nos inspiren en nuestra carrera y en nuestras decisiones. Hay que hacer lo que sabes que debe ser hecho: descansa lo necesario, trabaja lo justo y has una dieta y ejercicio constante.

Sagitario: No vivan la vida con precaución y encierro, atemorizados por los celos, el amor debe vivirse entre la gente. Es buen día para encontrar un aliado, un socio, una persona que comparta este esfuerzo y crea en tus empresas. Deshazte de la emoción negativa, preocupación, celo y envidia, aprende a estar mejor contigo.

Capricornio: Te gustaría darle más a tu pareja: viajes, lujos, regalos, una vida más desahogada, ten paciencia. Si hay algo que te distingue es tu capacidad para adaptarte a toda situación, Y así lo harás. Debes cuidar de tu espalda y de tu columna, haz ejercicios de elongamiento todas las mañanas, sé constante.

Acuario: No olvides que todo lo que hace tu pareja, lo hace por ambos además, debes ayudarle con más seguridad. Esperas mucho de este proyecto, pero solo rendirá frutos si estás dispuesto a volcarte totalmente en él. Deja esas obligaciones de lado, y concederte espacio emocional para cuidar de tu interior y afectos.

Piscis: Oyes a tu pareja como quien oye caer la lluvia, no es bueno que sea así: acércate, escucha, atiende. A veces no hay espacio para la creatividad, debes hacer las cosas de manera efectiva. Nadie te lo va a reclamar. Ahora no puedes darte el lujo de volver a esos paisajes y sentir el dolor que te produce no estar ahí, ánimo.

Lee también: Mhoni Vidente: Horóscopos de la semana del 4 al 8 de julio