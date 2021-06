Maestro le puso a la bebé de su alumna una cuna para que ella pudiera estudiar

ESTADOS UNIDOS.- Troy Littleton, un profesor del Instituto Tecnológico de Massachusetts, se volvió viral por un hermoso gesto que tuvo con una de sus alumnas que enfrentaba un problema con el cuidado de su hija.

La alumna Karen Cunningham tuvo a su bebé mientras cursaba su posgrado en biología, por lo que cada vez se volvió más difícil ir a la escuela.

Ella debía pasar mucho tiempo en el laboratorio de la universidad, pero también debía cuidar a su pequeña y no tenía a nadie con quien dejarla.

My favorite new equipment purchase for the lab – a travel crib to go in my office so my graduate student can bring her 9-month old little girl to work when necessary and I get to play with her while her mom gets some work done. Win-win!! pic.twitter.com/1R7QKprOLr

— Troy Littleton (@JTroyLittleton) May 7, 2021